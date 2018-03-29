Четверг, 29 Марта 2018 12:22

АрмИнфо.30 марта, в частности, после полудня, в Армении ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщает Армгидрометцентр.

Причиной тому, согласно источнику, является сильный циклон. Особенно сильные дожди ожидаются в Шираке, Лори, Тавуше, Котайке, Гегаркунике, Арарате и в столице Армении. Во время гроз возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

31 марта дожди посотенно прекратятся, с 1 по 2 апреля в республике ожидается погода без осадков. Температура воздуха 30 марта снизится на 5-6 градусов, а с 1-2 апреля поднимется настолько же.