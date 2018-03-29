Четверг, 29 Марта 2018 12:21

АрмИнфо.Три сотрудника HALO Trust- занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, погибли в Нагорном Карабахе во время работ по разминированию. Данную информацию подтвердил корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян.

При этом он подчеркнул, что еще два сотрудника HALO Trust получили ранения. "Инцидент произошел в приграничной зоне в Мартакерте. Более детальная информация об инциденте будет дана позже, когда будут расследованы обстоятельства произошедшего", - резюмировал Бабаян.

HALO Trust - британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц. HALO является аббревиатурой от Hazardous Area Life-Support organization (Организация жизнеобеспечения в опасных зонах). Основана членом британского парламента и бывшим полковником британской армии Колином Кэмпбеллом Митчеллом в 1988 году. Штат HALO Trust насчитывает более 7000 сапёров. Её сотрудники работали в Нагорном Карабахе, Камбодже, Мозамбике, Сомали, Шри-Ланке, Эритрее, Абхазии, Чечне, Косово, Анголе и Афганистане.