Четверг, 29 Марта 2018 12:20

АрмИнфо. В Риме 26-28 марта прошли очередные военно-политические консультации.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобороны РА, с армянской стороны в консультациях учувствовала делегация во главе с заместителем начальника управления оборонительной политики Мгером Исраеляном. Консультации проводятся на ежегодной основе поочередно в Ереване и Риме на уровне руководящего состава управления по безопасности и оборонительной политике Минобороны двух стран.

В ходе консультаций были затронуты проекты армяно-итальянского оборонительного сотрудничества, вопросы региональные и международные безопасности, подведены итоги военного сотрудничества в 2017 году. Стороны высоко оценили осуществление совместной миротворческой миссии в Ливане (с 2014 года).

По итогам консультаций был подписан план оборонного сотрудничества на 2018 год. Планом предусмотрено проведение ряда мероприятий: по горной подготовке, военной полиции, военному образованию, международной миссии карабинеров, с вовлечением военной полиции.