Четверг, 29 Марта 2018 11:16

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Италии в РА Винченцо дель Монако.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, Саргсян выразил надежду, что своей активной работой новоназначенный посол будет способствовать углублению традиционных дружественных армяно-итальянских отношений и расширению сотрудничества в различных сферах.

Собеседники сошлись во мнении, что межгосударственные армяно-итальянские отношения высокого уровня развиваются на прочных исторических основах и богатом культурном наследии двух народов. Однако, по их убеждению, потенциал развития отношений и ожиданий намного больше.

"Наша цель - постоянно выявлять этот потенциал, увеличивать товарооборот между двумя странами, активизировать политический

диалог, укреплять культурные связи и наши отношения в целом во всех сферах", - подчеркнул президент Армении.

В свою очередь Монако заверил, что сделает всё возможное, чтобы оправдать оказанное ему доверие и за период пребывания в должности будет по возможности способствовать укреплению и углублению отношений с надёжным партнёром Италии Арменией, как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате, в рамках международных организаций.