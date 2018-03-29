Четверг, 29 Марта 2018 11:13

АрмИнфо. Иран и Азербайджан разделяют общие точки зрения по региональным вопросам. Об этом в ходе визита в Баку, на совместной пресс- конференции по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

При этом он подчеркнул, что оба государства выступают за урегулирования существующих в регионе проблем политическими средствами.

Иран считает, добавил Роухани, что кризис в Йемене и Сирии не имеет военного решения и должен решаться политическими средствами. "Иран считает, что карабахский конфликт также должен быть разрешен политическим путем и усилиями Армении и Азербайджана. Иран рад, что предпринимаются добрые политические усилия в направлении решения карабахского кризиса. Иран считает, что территориальная целостность государств и региональная география не должны меняться, а международные принципы должны быть инструментом решения проблем", - подчеркнул лидер ИРИ, передает ИРНА.