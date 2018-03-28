Среда, 28 Марта 2018 19:29

АрмИнфо. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян посетил Посольство России в Ереване и оставил запись в книге соболезнований, открытой в дипломатической миссии в связи с трагедией в Кемерово. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Отметим, что сегодня в Посольстве России в Армении была открыта книга соболезнований. Желающие смогут оставить записи в книге также 29 марта с 11:00 до 17:00 часов по местному времени.

Ереванцы не перестают нести цветы и игрушки к зданию Посольства России в РА, тем самым выражая солидарность и поддержку российскому народу и родным и близким погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово.

Напомним, что 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул пожар. В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека. Среди жертв трагедии 41 ребенок. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре.