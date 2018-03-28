Среда, 28 Марта 2018 18:59

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 29 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24, 26, 26А, 28, 30 на ул. Багратуняц, 10, 12, 14, 16 на ул. С.Таронца, собственные дома 24-40 на 3-ей улице, 13-30 на 5-ой улице, 1-40 на 16-ой улице Ареша; 50-74 на ул. Ростовян, 11-35 (нечетные) на 2-ой улице, 14-65 (четные) на 4-ой улице, 1-42 на 5-ой улице, 1-19 на 7-ой улице, 2-52 (четные) на 9-ой улице Вардашена;

10:30-16:30 жилые дома 1а, 9, 11, 13 на ул. Парпеци, 64 на ул. Пушкина, 5 на ул. Саряна, 35а, 35б на ул. Туманяна, собственные дома 2-11 на 2-ом тупике Туманяна и прилегающие общественные абоненты, жилой дом 59 на ул. Чаренца, собственные дома 29, 29/1 на ул. Физкультурникнери, 36 на ул. Манукяна, 1-25 на 4-ой улице, 1-17 на 5-ой улице, 2-18 на 6-ой улице, 12-26 на 12-ой улице Айгестана, 13, 18, 34, 36 на ул. 8 Марта и прилегающие общественные абоненты;

11:00-17:00 жилой дом 1 и собственные дома 1-18 на ул. Бакунца, жилые дома 2А, 4 и собственные дома 1-19 на ул. А.Хачатряна, жилые дома 8, 8/2 на ул. Калнеци и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10 ։ 00-14 ։ 00 частично улица Шаумяна в городе Арарат;

10 ։ 00-15 ։ 00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

11 ։ 00-16 ։ 00 частично села Димитров, Масис, Баграмян, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар, Мргаван;

10 ։ 30-13 ։ 00 частично село Ланджазат;

13 ։ 30-16 ։ 00 частично села Каначут и Норашен;

15 ։ 00-16 ։ 00 частично улицы Абовяна, Комитаса, Ханджяна, Спандаряна, Шаумяна, Туманяна в городе Арарат;

в Вайоц Дзорском марзе:

11 ։ 00-15 ։ 00 частично улицы Авагяна, Исакова, Левоняна, Ханджяна и Гладзорян в городе Ехегнадзор;

10 ։ 00-16 ։ 00 частично село Гэр-Гэр; улица Еркрабаннери и частично Джермукское шоссе, квартал “Чайкенд” в городе Вайк; села Хндзорут, Нор Азнваберд, Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан, Пор, Бардзруни, Мартирос и Серс;

в Котайкском марзе:

11 ։ 00-14 ։ 00 кварталы “Муш”, “Пахстаканнери”, “Араваин”, “З.Мовсисян”, неврологическая республиканская больница, станция оператора “Виваселл МТС” и прилегающие общественные абоненты в селе Касах;

в Гегаркуникском марзе:

11 ։ 00-13 ։ 30 село Цовазард; общественные абоненты, прилегающие к трассе Севан-Гавар;

в Ширакском марзе:

10 ։ 00-14 ։ 00 частично общины Гарибджанян, Воскеаск в районе Ахурян;

в Лорийском марзе:

11 ։ 00-17 ։ 00 частично село Гюлагарак;

в Сюникском марзе:

11 ։ 00-14 ։ 00 улицы Арташесяннер, Нарекаци, Гарегина Нжде, Г.Татеваци, Давида Бэка, Зоравара Андраника, Комитаса, Хоренаци, Йоляна, Спандаряна, Вардана Мамиконяна, Юрия Бахшяна, Г.Ашота в городе Горис;

10:00-14 ։ 00 село Карашен;

12 ։ 00-15 ։ 00 села Гетатаг, Дарбас, Лцен, Лор и Шенатаг;

11 ։ 00-13 ։ 00 село Шамб;

11 ։ 00-15 ։ 00 село Легваз;

11 ։ 00-17 ։ 00 село Спандарян.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.