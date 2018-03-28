Среда, 28 Марта 2018 18:04

АрмИнфо. Арцах намерен стимулировать развитие животноводства.

Как сообщает пресс-служба Правительства Арцаха, в ходе совещания с главами областных администраций и ответственных сферы сельского хозяйства госминистр республики Араик Арутюнян рассказал о новых государственных программах, нацеленных на достижение этой цели. Первый проект касается развития свиноводства. С этой целью скоро начнется строительство новой племенной свинофермы в Аскеранском районе. По словам Арутюняна, у свинофермы будут два корпуса - в первом будут выращивать поросят для фермеров, во втором будет производственная часть.

"Недопустимо, имея избыток ячменя и непродовольственной пшеницы, испытывать проблемы с мясоснабжением. Арцах имеет большой потенциал для экспорта мяса, и в ближайшие годы мы должны проводить целенаправленную политику в этом направлении. С этой целью, помимо программы по развитию свиноводства, мы проводим работы по импорту большого количества племенного крупного и мелкого рогатого скота для дальнейшего их предоставления фермерам", - отметил государственный министр Арцаха.

Во время совещания также обсуждались вопросы, связанные с созданием новых садов с капельной системой орошения, а также бурением артезианских скважин.