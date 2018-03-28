Среда, 28 Марта 2018 17:58

АрмИнфо. 28 марта подведены итоги совместной акции Банка ВТБ (Армения) и международной платежной системы Visa - #когдамечтысбываются, которая проходила в период с 15.11.2017 г. по 15.02.2018 г. для всех держателей карт Visa Банка ВТБ (Армения).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, розыгрыш состоялся в отеле Hilton и транслировался в прямом эфире на странице Банка ВТБ (Армения) в социальной сети Facebook. Победители были определены по принципу случайной выборки. Обладателями 8-ми iPad new стали держатели карт Банка ВТБ (Армения): Айк Айрапетян, Нарек Гушчян, Гор Макарян, Арут Григорян, Амаля Киракосян, Тигран Маргарян, Айрик Степанян и Алвард Закарян. А главными призерами - счастливыми обладателями 2-х туристических пакетов в Парижский Диснейленд (каждый на 2 персоны) стали картодержатели Банка: Ермине Амирбекян и Армен Саргсян.

<Банк ВТБ (Армения) постоянно проводит кампании, направленные на стимулирование безналичных платежей, целью которых является увеличение интереса к осуществлению платежей картами среди держателей карт Банка и повышение лояльности клиентов. С каждым годом наблюдается тенденция роста числа клиентов, осуществляющих платежи безналичным способом, что свидетельствует о востребованности акции среди клиентов>, - говорится в официальном сообщении Банка.

Напомним, что согласно условиям акции, по ее завершении 100 самых активных держателей карт Visa, которые в ходе акции совершили безналичные платежи на сумму от 300,000 драмов и более в торгово-сервисных пунктах Армении, за рубежом и в интернете, приняли участие в розыгрыше 8-ми iPad new и 2-х главных призов - 2-х туристических пакетов в Парижский Диснейленд (каждый на 2 персоны).

По данным 16-го выпуска аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе", подготовленного ИА АрмИнфо, Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство по числу активных карт, причем как общему, так и MasterCard и Visa, а также по объему пластиковых транзакций. Так, на 1 октября 2017г у Банка насчитывается почти 334 тыс. карт, из коих свыше 181 тыс. - это MasterCard и около 153 тыс. - это Visa. За 9 месяцев 2017 года объем пластиковых транзакций по картам Банка ВТБ (Армения) составил 181.2 млрд драмов, из коих около 93% или 167.2 млрд - это банкоматные транзакции. Объем пластиковых транзакций Банку удалось нарастить в годовом разрезе на 13,5%, а банкоматных транзакций - на 14%. До 2013 года Банк ВТБ (Армения) выпускал и обслуживал только международные карты VISA, после чего с сентября того же года, став полноправным членом международной платежной системы MasterCard Worldwide, приступил к выпуску и обслуживанию карт Cirrus/Maestro и MasterCard, наряду с этим обслуживая и локальные карты ArCa. Банк ВТБ (Армения) имеет собственный процессинг.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.