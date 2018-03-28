Среда, 28 Марта 2018 17:28

АрмИнфо. Министр образования и науки РА Левон Мкртчян в рамках своего официального визита в Москву принял участие в международной конференции "Объединенный институт ядерных исследований: 25 лет новой эры".

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РА, министр выступил на конференции, подчеркнув важность дальнейшего развития научно-технического сотрудничества между государствами-членами. "Советская Армения была в составе Объединенного института ядерных исследований со дня его создания на основе Соглашения, подписанного 26 марта 1956 года. Республика Армения является членом Института с 1992 года. За этот период времени были установлены крепкие связи с армянскими научными центрами, в первую очередь с Ереванским государственным университетом и Ереванским физическим институтом. Армянские специалисты участвуют во многих крупных проектах ОИЯИ. Прежде всего, это позволяет проводить фундаментальные и прикладные исследования в рамках интересов двух стран, которые не могут быть реализованы внутри каждой страны в отдельности по ряду причин. Кроме того, через Объединенный институт ядерных исследований армянские физики и инженеры развивают научно-техническое сотрудничество с ядерными центрами, такими как Европейская организация ядерных исследований. Сотрудничество с ОИЯИ дает возможность широко сотрудничать с другими государствами-членами СНГ, и странами- участницами за рубежом", - заметил Мкртчян. Министр образования и науки РА также подчеркнул, что армянская сторона заинтересована в том, чтобы Объединенный институт ядерных исследований в своих проектах уделил особое внимание программе ЕС "Горизонт 2020". Левон Мкртчян отметил, что правительство Республики Армения придает большое значение дальнейшему сотрудничеству с институтом.