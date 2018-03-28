Среда, 28 Марта 2018 17:02

АрмИнфо. В научной среде Армении наметились новые прогрессивные подходы к вопросу дальнейшего развития сферы. Об этом, выступая на ежегодном собрании Национальной академии наук, заявил президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, сегодня ученые по большей мере говорят не о финансовых проблемах в сфере, а о необходимости оптимальной траты средств. "Необходимо с имеющимися средствами достичь максимальных результатов",- заявил президент, пообещав при улучшении экономической ситуации увеличить также средства, направляемые на финансирование сферы науки. Он подчеркнул, что принцип оптимального использования имеющихся средств относится ко всем сферам, в том числе и оборонной.

Тем не менее, глава государства пообещал, что любой реалистичный научный проект получит необходимое финансирование. Президент также подчеркнул важность смены поколений в сфере науки