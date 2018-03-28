Среда, 28 Марта 2018 16:22

АрмИнфо. Гражданка Эстонии, советник председателя городского совета Таллинна Карина Оганесян, которая в составе эстонской делегации прилетела в Баку для участия в международной конференции педагогов, была выдворена из Азербайджана из-за ее армянского происхождения.

"Говорят красивый город, но пока я лицезрению аэропорт и охранников хамов. А знаете почему? Потому, что меня депортируют из страны!

Спасибо за поддержку моей нереальной коллеге Катрин, самому крутому работнику посольства Эстонии - Индреку, мега Ниаязи, который пытался спасти ситуацию и самому лучшему шефу в мире. Подробности при встрече, кому интересно послушать о приключениях чиновника с оффвизитом, и с выданной их же МИДом визой, но с неправильным именем, заметьте не с гражданством. Диалог, толерантность, взаимоуважение, о чем это я", - написала Оганесян на своей странице в Instagram. При этом Оганесян отметила, что ее отвели покушать через 7 часов пребывания в бакинском аэропорту, и то лишь после того, как она сама попросила.

Меж тем, посол Армении в Эстонии Тигран Мкртчян на своей странице Facebook представил подробности инцидента и дал оценку действиям Баку. Так, Мкртчян написал, что 23 марта гражданка Эстонии, советник председателя городского совета Таллинна Карина Оганесян в составе эстонской делегации прилетела в Баку для участия в международной конференции педагогов. "Оганесян официально получила электронную визу и в составе делегации отправилась в Баку. Однако, по прибытию в аэропорт, азербайджанские власти "заметили упущение" - ее армянское происхождение и не позволили въезд в страну. После 12 часового удержания в специальной зоне, ее отправили обратно в Эстонию. Данное поведение в очередной раз демонстрирует нетолерантную, расистскую сущность властей Азербайджана. Пропитанный армянофобией Баку в очередной раз проявляет цинизм к чуждым для него европейским ценностям", - написал посол Армении.

При этом армянский дипломат выразил надежду на то, что эстонская сторона сделает выводы и адекватно ответит на этот инцидент, защищая интересы своих граждан. По его убеждению, европейские институты также не должны оставаться равнодушными к данному инциденту, так как Эстония является членом ЕС. . Отметим, что это не первый случай, когда гражданам иного государства армянского происхождения отказывается во въезде в Азербайджан.