Среда, 28 Марта 2018 16:08

АрмИнфо. " Мы с уважением отнесемся к любому кандидату Республиканской партии, выдвинутому на должность премьер-министра". Об этом 28 марта на пресс-конференции заявил представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян.

Амбрацумян отметил, что ныне действующий президент Саргсян обладает довольно богатым опытом и сможет подготовить себе достойную смену. По словам представителя Верховного органа АРФД, Серж Саргсян уже дал соответствующие пояснения относительно своего возможного выдвижения на должность премьера, и своего заявления о том, что в случае Конституционных имений он не будет претендовать на должность премьер-министра. "Что касается того, существуют ли незаменимые политики, то это очень сложный философский вопрос, на который нет однозначного ответа, очевидно одно, Серж Саргсян очень опытный руководитель. А выдвижение того или иного политика на руководящую должность в республике, в первую очередь обусловлено обстоятельствами и политической ситуацией внутри страны", - подчеркнул Амбарцумян.

Коснувшись заявлений представителей оппозиции о недопустимости воспроизводства власти Саргсяна и предстоящих акций протеста, Амбарцумян заявил, что всякая политическая сила перед началом того или иного процесса должна взять на себя ответственность за свои действия. "Хочу заметить, что в истории нашей третьей республики уже было несколько попыток уличной борьбы, которые не увенчались успехом. Наши граждане, участвующие в этих процессах, просто разочаровались, и я боюсь, что эти акции протеста также закончатся разочарованием", - отметил Амбарцумян.

Коснувшись заявлений главы фракции "Елк", руководителя партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна о смене власти Амбарцумян отметил: "За этими заявлениями стоит личный интерес, а не забота о гражданах нашей страны".