Среда, 28 Марта 2018 15:52

АрмИнфо. В ходе двухдневного заседания Верховного Совета АРФ "Дашнакцутюн" обсуждались вопросы внутриполитической ситуации в Армении, деятельность партии за прошедшие годы, вызовы и вопросы, стоящие на повестке дня. Об этом 28 марта на пресс-конференции заявил представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" Арсен Амбарцумян.

Амбарцумян отметил, что в заседании Верховного совета партии приняло участие более 100 представителей "Дашнакцутюн", в том числе представители из Арцаха, Канады и других стран. Представитель Верховного органа отметил, что в ходе заседания был подтвержден политический курс, который избрала партия.

По словам Амбарцумяна, также были подтверждены вопросы, которые были связаны с реализаций социальных преобразований в стране. В частности

- создание новых рабочих мест, укрепление демократии в стране, а также увеличение уровня доверия граждан Армении к властям.

Коснувшись нового состава Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн", Амбарцумян отметил, что раньше Орган состоял из 13 человек, теперь же число членов сократилось до 9, при этом 6 являются представителями нового поколения. "Члены нашей партии пришли к выводу, что нашу деятельность должны продолжить представители нового поколения. Таким образом, избрав молодых представителей партии в Верховный орган, мы готовим себе достойную смену. Помимо всего прочего, так как представители нашей партии в Национальном Собрании и правительстве Армении очень заняты и не могут уделять достаточное количество времени делам партии, мы решили, что подобным образом нам удастся снять определенную нагрузку с их плеч", - заключил Амбарцумян.

Отметим, что на 21-м заседании Верховного совета АРФД в Верховный орган партии был избран следующий состав: Арсен Амбарцумян, Грач

Тадевосян, Ишхан Сагателян, Артур Егиазарян, Симон Симонян, Спартак Карабахцян, Ваагн Матинян, Артур Казарян, Карен Мнацаканян.