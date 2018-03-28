Среда, 28 Марта 2018 15:51

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Ара Баблоян 27 марта в рамках работы 138-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве встретился с Председателем Палаты представителей Кипра Деметрисом Силурисом.

Как сообщает пресс-служба Парламента, Баблоян высоко оценил армяно-кипрские братские отношения, подчеркнув, что оба народа связывают историко-культурные, духовные и ценностные общности, ярким свидетельством чего является факт признания и осуждения Геноцида армян Кипром еще в 1975 г. Спикер Парламента выразил признательность за единогласное принятие 2 апреля 2015 г. Палатой представителей Кипра резолюции о криминализации отрицания Геноцида армян. Он выразил уверенность, что Армения будет и впредь прилагать усилия к признанию, осуждению и предупреждению геноцидов.

Отметив, что парламентские отношения между Арменией и Кипром благодаря совместным усилиям вышли на качественно новый уровень, Баблоян подчеркнул необходимость оживления работы в комиссиях и активизации взаимных поездок делегаций двух законодательных органов. Спикер Национального Собрания в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы высоко оценил твердую поддержку кипрскими властями усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Глава парламента подтвердил, что власти Армении всегда содействовали и будут содействовать Кипру на различных международных площадках по Кипрской проблеме. Баблоян обратился также к подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом, выразив надежду, что Кипр в приемлемые сроки проведет необходимые внутригосударственные процедуры для вступления документа в силу. Глава Парламента Армении коснулся также эффективного сотрудничества парламентов двух стран в международных структурах, многовековой дружбы народов и еще более укрепляющей ее армянской общины Кипра. В свою очередь Деметрис Силурис предложил развивать стратегическое сотрудничество, основанное на реализации конкретных программ в различных сферах. Стороны договорились в ходе предстоящего визита делегации Кипра в Армению обратиться к данному вопросу и предпринять более практические и конкретные шаги.