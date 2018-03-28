Среда, 28 Марта 2018 15:49

АрмИнфо. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян в ходе встречи с депутатом Европейского парламента Франком Энгелем высоко оценил последовательные усилия последнего в развитии отношений между Ереваном и Брюсселем.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Налбандян также высоко оценил периодические визиты европейского депутата в Армению и Арцах. При этом армянский министр подчеркнул, что Армения придает важность формату парламентской дипломатии в качестве важной площадки для обсуждения актуальных вопросов двусторонней и многосторонней повестки, а также сближения народов.

Собеседник подчеркнули важность подписания рамочного Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, отметив, что документ открывает более широкие возможности с точки зрения сотрудничества Ереван-Брюссель.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки. Налбандян представил усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.