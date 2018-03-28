Среда, 28 Марта 2018 14:27

АрмИнфо. С 3 апреля текущего года граждане Армении должны будут подавать заявки на получение Шенгенской визы для визита в Германию, Австрию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Швецию не в посольство Германии в РА, а в специальный центр "ВизаМетрик". Об этом на пресс-конференции в посольстве Германии в Ереване сообщил посол Матиас Кислер.

При этом дипломат подчеркнул, что этот порядок не касается получения национальной визы. "Виза в Германию будет предоставляться в прежнем порядке",- заметил Кислер.

Говоря о компании "ВизаМетрик", дипломат сообщил, что она является российско- турецким консорциумом, головной офис которого находится в Турции. При этом дипломат подчеркнул, что компания была выбрана на строгой конкурсной основе с учетом объективных критериев. Конкурс проводился для региона Южного Кавказа в целом, а не для отдельно взятой Армении. Центр осуществляет деятельность также в Центральной Азии. Посол поспешил успокоить граждан РА, при предоставлении заявок и деятельности центра правила и стандарты безопасности будут строго соблюдаться. "Армянским офисом будет руководить гражданин РА, сотрудники также будут гражданами Армении. Никакая личная информация не может попасть в третьи руки",- заверил дипломат. При этом он подчеркнул, что обработка заявок и решение о предоставлении визы по-прежнему будет находиться в прерогативе посольства Германии.

Объясняя мотивы нововведений, дипломат заметил, что ввиду большого числа обращений в дипведомство для получения виз накапливались очереди. Граждане для получения ответа были вынуждены ждать 6-8 недель. "После сотрудничества с "ВизаМетрик" время ожидания сократится до 48 часов. Улучшится качество услуг",- отметил дипломат. Ожидается, что после перехода на новую систему удастся увеличить количество приема заявок вдвое. В целом 23 заявок на получение Шенгенской визы через посольство Германии представляются именно по подобной схеме.

В 2017 году посольство Германии получило 15 тысяч 200 заявок на предоставление виз, из них 14 тысяч были удовлетворены. Как заверил посол, дипведомство старается предоставить как можно больше долгосрочных виз (1 год и более). Они составили порядка 24% от общего числа предоставляемых виз. 59% предоставленных виз были даны для визитов в Германию, 12% для визитов в Австрию, Нидерланды и Бельгию, на долю Швеции и Люксембурга пришлись 29% виз.

Центр "ВизаМетрик" будет действовать по адресу ул.Вазгена Саркисяна 261 с понедельника по пятницу (с 8:30 до 18:00). Услуги центра

обойдутся гражданам Армении в 20 евро. На вопросы граждан ответят в специальном call-centre. При центре будет действовать также VIP-сервис. Граждане РА могут со своими вопросами обращаться и по вэб-сайту организации visametric.comArmeniaGermanyhy/ . В онлайн режиме могут быть заполнены и формуляры. Граждане также могут проследить за своими заявками по данному сайту.

Отметим, что в Армении по подобной схеме уже работают посольства Литвы, Греции и Италии