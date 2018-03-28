Среда, 28 Марта 2018 14:26

АрмИнфо. Граждане Армении, являющиеся участниками системы накопительной пенсии, при выявлении болезней, опасных для жизни, имеют право представить требование о досрочном возвращении всех накопительных средств, в том числе, до истечения ими пенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении Центра оповещения о пенсионной системе.

Согласно источнику, перечень болезней утвержден правительством РА. При выявлении болезни участник накопительной пенсии обращается с заявлением в Министерство здравоохранения РА для получения заключения о своем статусе, с представлением соответствующих медицинских документов. Заявление можно представлять как в письменном виде, так и в электронной форме на адрес info@moh.am. Документ регистрируется в Министерстве, после чего максимум в течение 7 рабочих дней участнику накопительной пенсии выдается положительное или отрицательное заключение по наличному или безналичному возвращению средств. Еще один образец заявления представляется ведущему реестр участников в Центральном депозитарии. На основании выданного положительного заключения участник накопительной пенсии имеет право представить в реестр требование о полном возвращении средств.

Напомним, что применение обязательного компонента накопительной пенсии для всех граждан Армении, родившихся после 1 января 1974 года, вступит в силу с 1 июля 2018 года. В настоящее время данное положение применяется лишь в отношении государственных служащих. С 1 января 2014 года в Армении внедрена многоступенчатая накопительная пенсионная система, обязательная для лиц родившихся после 1 января 1974 года (для граждан, родившихся до1 января 1974 года действует распределительная пенсионная система). Согласно новoму закону РА "О накопительных пенсиях", базовая минимальная пенсия будет равна величине прожиточного минимума, а основная пенсия составит 150% к величине прожиточного минимума. Ежемесячные обязательные выплаты составят 5% от размера зарплаты, еще 5%, но не более 25 тыс. драмов, а для предпринимателей 300 тыс. драмов, на накопительный счет участника системы со стороны государства будет внесено столько же средств.