Среда, 28 Марта 2018 14:23

АрмИнфо. В связи с трагедией в Кемерово, унесшись жизни десятков людей, в Посольстве России в Армении будет открыта книга соболезнований.

"28 и 29 марта 2018 года в Посольстве России в Армении будет открыта книга соболезнований в связи с трагедией в Кемерово", - говорится в сообщении Посольства Росси в РА. Также отмечается, что желающие смогут оставить записи 28 марта с 14:00 до 17:00 и 29 марта с 11:00 до 17:00.

Отметим, что ереванцы уже второй день несут цветы и игрушки к зданию Посольства России в РА, тем самым выражая солидарность и поддержку российскому народу и родным и близким погибших и пострадавших.

Напомним, что 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул пожар. В результате пожара погибли 64 человека. Среди жертв трагедии, по последним данным, 41 ребенок. Пока опознаны тела 27 погибших. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре.