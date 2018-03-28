|Министр образования и науки Армении принял участие в международной конференции "25 лет новой эры Объединенного института ядерных исследований"
|Серж Саргсян: Любой реалистичный научный проект получит необходимое финансирование
|Член городского совета Таллинна выслана из Баку из-за армянского происхождения
|Арсен Амбарцумян: Мы с уважением отнесемся к любому кандидату Республиканской партии, выдвинутому на должность премьер-министра
|Представитель Верховного органа АРФД: Выдвигая молодые кадры в Верховный орган, мы готовим себе достойную смену в руководстве партии
|Спикер парламента Армении с Председателем Палаты представителей Кипра обсудили перспективы сотрудничества
|Налбандян высоко оценил последовательные усилия Франка Энгеля в развитии отношений между Ереваном и Брюсселем
|С 3 апреля текущего года граждане Армении заявки для получения Шенгенской визы через посольство Германии должны будут представлять в центр "ВизаМетрик"
|При выявлении опасных для жизни болезней граждане Армении могут потребовать досрочного возврата средств с накопительного пенсионного счета
|В связи с трагедией в Кемерово, в Посольстве России в Армении открыта книга соболезнований
|В Армении планируется создание научных кластеров
|В Армении работают в направлении создания систем, позволяющих поражать огневые точки посредством дистанционного управления
|Замминистра обороны: Поставки по первому оружейному кредиту с Россией полностью завершены
|Замглавы МО: По вопросу приобретения вооружения Армения в первую очередь будет руководствоваться собственными интересами
|Президент РА: Армения заинтересована в укреплении и развитии отношений с Люксембургом во всех сферах
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го марта
|Баку отреагировал на заявление Налбандяна и обвинил Армению в сознательной имитации переговоров
|Израильский дипломат: Мирное урегулирование карабахского конфликта желательно для всех
|Инженеры 102-ой РВБ в Армении готовят полигоны Камхуд и Алагяз к командно- штабным учениям
|Гендиректор Beeline выступил с лекцией для учеников PR-школы
|В Ереване будет открыто Почетное консульство Люксембурга
|С 29 по 30 марта в Армении ожидаются дожди и грозы
|Ассельборн: Люксембург, как и все страны ЕС, содействует посредническим усилиям МГ ОБСЕ по Нагорному Карабаху
|Глава МИД: Армения всегда может рассчитывать на поддержку Люксембурга по вопросу либерализации визового режима с ЕС
|Армянские и российские парламентарии в совместном заявлении подчеркнули важность имплементации мер доверия в зоне карабахского конфликта
|Согласно данным SPACE, в Армении зарегистрирован самый высокий уровень смертности в исправительных учреждениях
|У партии "Процветающая Армения" отныне будет генеральный секретарь
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27-го марта
|Партия "Гражданский договор" против насилия в политической борьбе не только в качестве метода действия, но и в качестве метода противодействия
|Налбандян: Креативность Азербайджана дошла до того, что они армянскую столицу с 2800-летней историей называют "азербайджанской исторической территорией"
|Макрон: Франция привержена урегулированию карабахского конфликта посредством переговоров
|ACBA Leasing предлагает беспрецедентную услугу по приобретению в лизинг коммерческих автомобилей Mercedes Benz
|Араик Арутюнян и Янс Йохан Шмидт обсудили перспективы сотрудничества Арцаха и Германии в ряде экономических сфер
|Комитет египетского парламента сравнил действия Анкары в Сирии и в Ираке, с массовым истреблением армян в Турции во время Первой мировой войны
|Константин Затулин: Между Россией и Турцией нет и никогда не было никаких договоренностей, связанных с Нагорным Карабахом
|МИД Армении опровергает ранее сделанное сообщение: Среди пострадавших во время пожара в Кемерово, по предварительным данным, армян нет
|В Баку отреагировали на заявление начальника Генштаба Армении
|Агван Варданян: Невозможно добиться каких-либо положительных перемен при помощи вооруженной борьбы и крови
|Спикер Парламента Армении обсудил перспективы сотрудничества со своим болгарским коллегой
|Агван Варданян: Власть не "валяется" на площади "Свободы" в Ереване
|Посол: Грузия в отношениях с Арменией подчеркивает важность расширения сотрудничества на платформах парламентской дипломатии
|Председатель Национального Собрания Армении на Ассамблее МПС поднял проблему беженцев и мигрантов
|Замминистра здравоохранения: Несмотря на множество проблем, Армения не откажется от перехода на рецептурную продажу лекарств
|Затулин: После апрельской войны 2016 года Россия пересмотрела стратегию поставок оружия Азербайджану - впредь Баку не получит российское оружие в таких масштабах
|Константин Затулин: Не думаю, что к территориальным претензиям Алиева стоит относиться серьезно
|Константин Затулин не исключил возможности возобновления переговоров по нормализации армяно-турецких отношений
|Константин Затулин: Любую угрозу в адрес Армении, Россия будет воспринимать как угрозу в свой адрес
|Beeline Armenia присоединился к акции <Час Земли>
|Дашнакцакан: Военное сотрудничество между Россией и Турцией не сулит Армении ничего хорошего
|На российской базе Южного военного округа в Гюмри формируется подразделение военной полиции
|По предварительным данным, среди пострадавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово есть армяне
|Делегация НС Армении принимает участие в заседании Межпарламентского Союза
|В Арцахе погиб военнослужащий АО Армен Арутюнян
|Саргсян выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Кемерово
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 26-го марта
|Совет ООН по правам человека принял предложенную Арменией резолюцию о предотвращении геноцидов
|Завершился визит в Армению делегации экспертов НАТО
|В Армении горел Национальный парк "Дилижан"
|Президент РА: Армения будет решительно продвигаться по пути парламентской демократии
|Туркменистан выступил с заявлением по поводу задержания туркменскими пограничниками в территориальных водах страны иранского судна
АрмИнфо. В связи с трагедией в Кемерово, унесшись жизни десятков людей, в Посольстве России в Армении будет открыта книга соболезнований.
"28 и 29 марта 2018 года в Посольстве России в Армении будет открыта книга соболезнований в связи с трагедией в Кемерово", - говорится в сообщении Посольства Росси в РА. Также отмечается, что желающие смогут оставить записи 28 марта с 14:00 до 17:00 и 29 марта с 11:00 до 17:00.
Отметим, что ереванцы уже второй день несут цветы и игрушки к зданию Посольства России в РА, тем самым выражая солидарность и поддержку российскому народу и родным и близким погибших и пострадавших.
Напомним, что 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове вспыхнул пожар. В результате пожара погибли 64 человека. Среди жертв трагедии, по последним данным, 41 ребенок. Пока опознаны тела 27 погибших. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем общенационального траура в связи с гибелью людей при пожаре.
|Министр образования и науки Армении принял участие в международной конференции "25 лет новой эры Объединенного института ядерных исследований"
|Серж Саргсян: Любой реалистичный научный проект получит необходимое финансирование
|Член городского совета Таллинна выслана из Баку из-за армянского происхождения
|Арсен Амбарцумян: Мы с уважением отнесемся к любому кандидату Республиканской партии, выдвинутому на должность премьер-министра
|Представитель Верховного органа АРФД: Выдвигая молодые кадры в Верховный орган, мы готовим себе достойную смену в руководстве партии
|Спикер парламента Армении с Председателем Палаты представителей Кипра обсудили перспективы сотрудничества
|Налбандян высоко оценил последовательные усилия Франка Энгеля в развитии отношений между Ереваном и Брюсселем
|С 3 апреля текущего года граждане Армении заявки для получения Шенгенской визы через посольство Германии должны будут представлять в центр "ВизаМетрик"
|При выявлении опасных для жизни болезней граждане Армении могут потребовать досрочного возврата средств с накопительного пенсионного счета
|В связи с трагедией в Кемерово, в Посольстве России в Армении открыта книга соболезнований
|В Армении планируется создание научных кластеров
|В Армении работают в направлении создания систем, позволяющих поражать огневые точки посредством дистанционного управления
|Замминистра обороны: Поставки по первому оружейному кредиту с Россией полностью завершены
|Замглавы МО: По вопросу приобретения вооружения Армения в первую очередь будет руководствоваться собственными интересами
|Президент РА: Армения заинтересована в укреплении и развитии отношений с Люксембургом во всех сферах
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го марта
|Баку отреагировал на заявление Налбандяна и обвинил Армению в сознательной имитации переговоров
|Израильский дипломат: Мирное урегулирование карабахского конфликта желательно для всех
|Инженеры 102-ой РВБ в Армении готовят полигоны Камхуд и Алагяз к командно- штабным учениям
|Гендиректор Beeline выступил с лекцией для учеников PR-школы
|В Ереване будет открыто Почетное консульство Люксембурга
|С 29 по 30 марта в Армении ожидаются дожди и грозы
|Ассельборн: Люксембург, как и все страны ЕС, содействует посредническим усилиям МГ ОБСЕ по Нагорному Карабаху
|Глава МИД: Армения всегда может рассчитывать на поддержку Люксембурга по вопросу либерализации визового режима с ЕС
|Армянские и российские парламентарии в совместном заявлении подчеркнули важность имплементации мер доверия в зоне карабахского конфликта
|Согласно данным SPACE, в Армении зарегистрирован самый высокий уровень смертности в исправительных учреждениях
|У партии "Процветающая Армения" отныне будет генеральный секретарь
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27-го марта
|Партия "Гражданский договор" против насилия в политической борьбе не только в качестве метода действия, но и в качестве метода противодействия
|Налбандян: Креативность Азербайджана дошла до того, что они армянскую столицу с 2800-летней историей называют "азербайджанской исторической территорией"
|Макрон: Франция привержена урегулированию карабахского конфликта посредством переговоров
|ACBA Leasing предлагает беспрецедентную услугу по приобретению в лизинг коммерческих автомобилей Mercedes Benz
|Араик Арутюнян и Янс Йохан Шмидт обсудили перспективы сотрудничества Арцаха и Германии в ряде экономических сфер
|Комитет египетского парламента сравнил действия Анкары в Сирии и в Ираке, с массовым истреблением армян в Турции во время Первой мировой войны
|Константин Затулин: Между Россией и Турцией нет и никогда не было никаких договоренностей, связанных с Нагорным Карабахом
|МИД Армении опровергает ранее сделанное сообщение: Среди пострадавших во время пожара в Кемерово, по предварительным данным, армян нет
|В Баку отреагировали на заявление начальника Генштаба Армении
|Агван Варданян: Невозможно добиться каких-либо положительных перемен при помощи вооруженной борьбы и крови
|Спикер Парламента Армении обсудил перспективы сотрудничества со своим болгарским коллегой
|Агван Варданян: Власть не "валяется" на площади "Свободы" в Ереване
|Посол: Грузия в отношениях с Арменией подчеркивает важность расширения сотрудничества на платформах парламентской дипломатии
|Председатель Национального Собрания Армении на Ассамблее МПС поднял проблему беженцев и мигрантов
|Замминистра здравоохранения: Несмотря на множество проблем, Армения не откажется от перехода на рецептурную продажу лекарств
|Затулин: После апрельской войны 2016 года Россия пересмотрела стратегию поставок оружия Азербайджану - впредь Баку не получит российское оружие в таких масштабах
|Константин Затулин: Не думаю, что к территориальным претензиям Алиева стоит относиться серьезно
|Константин Затулин не исключил возможности возобновления переговоров по нормализации армяно-турецких отношений
|Константин Затулин: Любую угрозу в адрес Армении, Россия будет воспринимать как угрозу в свой адрес
|Beeline Armenia присоединился к акции <Час Земли>
|Дашнакцакан: Военное сотрудничество между Россией и Турцией не сулит Армении ничего хорошего
|На российской базе Южного военного округа в Гюмри формируется подразделение военной полиции
|По предварительным данным, среди пострадавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово есть армяне
|Делегация НС Армении принимает участие в заседании Межпарламентского Союза
|В Арцахе погиб военнослужащий АО Армен Арутюнян
|Саргсян выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Кемерово
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 26-го марта
|Совет ООН по правам человека принял предложенную Арменией резолюцию о предотвращении геноцидов
|Завершился визит в Армению делегации экспертов НАТО
|В Армении горел Национальный парк "Дилижан"
|Президент РА: Армения будет решительно продвигаться по пути парламентской демократии
|Туркменистан выступил с заявлением по поводу задержания туркменскими пограничниками в территориальных водах страны иранского судна
|Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
|Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
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|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
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|Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
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|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Ваграм Багдасарян: Все представители РПА должны беспрекословно подчиняться решению партии, это касается и Сержа Саргсяна
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Саркисян и Клаар отметили важность надлежащей реакции международного сообщества на милитаристские заявления Баку
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