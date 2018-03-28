Среда, 28 Марта 2018 14:21

АрмИнфо.В Армении планируется создание научных кластеров. Об этом накануне в ходе встречи в Москве с президентом Российской Академии Наук Александром Сергеевым заявил министр образования и науки РА Левон Мкртчян.

Согласно сообщению пресс-службы Минобрнауки РА, в ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся расширения

сотрудничества двух государств в научной сфере. Представив осуществляемые в стране реформы в научной сфере, Левон Мкртчян проинформировал, что Армения является участницей программы Европейского Союза "Горизонт 2020", что открывает широкие возможности для реализации научных грантовых программ. В качестве эффективной модели планируется создание научных кластеров, которые станут площадкой для взаимовыгодного сотрудничества между университетами, научными институтами и бизнесом. Министр подчеркнул важность вовлечения в эти программы студенчества, выразив надежду на создание необходимых условий для привлечения студенческой молодежью кредитных ресурсов и от научно-исследовательских институтов.

В рамках предстоящих реформ в научной сфере Левон Мкртчян выделил развитие института физики, особенно в направлении ядерной физики и физики частиц.

Стороны выразили готовность в реализации совместных научно-технических проектов в контексте возможности сотрудничества с Российским фондом фундаментальных исследований.

Президент Российской Академии Наук Александр Сергеев подчеркнул, что поддержание дружественных отношений с Арменией и укрепление сотрудничества входит в круг интересов российской стороны.