Вторник, 27 Марта 2018 20:32

АрмИнфо.Армения заинтересована в укреплении и развитии отношений с Люксембургом во всех сферах. Об этом 27 марта, принимая министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна, заявил президент РА Серж Саргсян.

Согласно сообщению пресс-службы главы армянского государства, в ходе встречи Серж Саргсян выразил убеждение, что для укрепления и развития этих отношений имеется потенциал, для раскрытия которого необходимо активизировать политический диалог, развить межпарламентское сотрудничество и расширить договорно-правовое поле.

Собеседники были едины в мнении о том, что в укреплении армяно­люксембургских отношений, без сомнений, окажет содействие и соглашение с Европейским Союзом "О расширенном и всеобъемлющем партнерстве", что важно для развития взаимодействия и реализации в Армении программ реформ.

В ходе встречи был также поднят вопрос о предстоящем форуме Франкофонии, который пройдет в октябре 2018 года в Ереване. Президент выразил надежду, что Люксембург будет представлен на саммите на самом высоком уровне.

Министр иностранных дел Люксембурга, выразив признательность за приглашение на участие в саммите Франкофонии, пожелал успехов Армении, как в проведении данного форума, так и двух важных мероприятий - 100-летия майского восстания и 2800-летия Еревана.

Серж Саргсян высоко оценил нейтральную позицию Люксембурга по нагорно- карабахской проблеме и поддержке усилий Минской группе ОБСЕ, которая созвучна позиции ЕС. Президент выразил также признательность парламенту Люксембурга за единогласное принятие резолюции о признании Геноцида армян.