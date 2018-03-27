Вторник, 27 Марта 2018 19:31

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 28 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 3, 5A, 7/1 на пр. Комитаса, 54, 56, 58, 69, 71 на пр. Баграмяна и прилегающие общественные абоненты, собственные

дома 3-20 на 2-ом тупике пр. Баграмяна, 36-38/2 на ул. Гюльбенкяна и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 2-26 на ул. Гоголя, жилые дома 10, 12, 14, 16, 18 на ул. Д.Анахта и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 33-60 на ул. Фанарджяна, 25-42 на 2-ом переулке и прилегающие общественные абоненты, собственные дома 40, 42 на ул. Бакунца, жилые дома 5, 7, 9 на ул. Рубинянц, 8, 8/1, 8/2, 10, 12 на ул. Дро и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 16, 18, 20, 22 на ул. Е.Тадевосяна, 3/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3 на ул. С.Таронца, собственные дома 24-40 на 3-ей улице, 13-30 на 5-ой улице, 1-52 на 7-ой улице, 1-40 на 9-ой улице, 1-40 на 16-ой улице, 1-53 на 20-ой улице, 1-13 на 26-ой улице, 1-57 на 32-ой улице, 1-30 на 40-ой улице в Ареше, собственные дома 1-11, 38-74 и жилые дома 78/1, 78/2 на ул. Димитров, собственные дома 50-74 на ул. Ростовян, жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на проходе Атоян;

10:30-16:30 жилые дома 1а, 9, 11, 13 на ул. Парпеци, 64 на ул. Пушкина, 5 на ул. Саряна, 35а, 35б на ул. Туманяна, собственные дома

2-11 на 2-ом тупике Туманяна и прилегающие общественные абоненты, жилой дом 17 на ул. Алека Манукяна и прилегающие общественные абоненты; военный университет им. Вазгена Саргсяна при МО РА, тяговая подстанция, бывший ресторан "Челдон", "Айоцордя тун" (Дом творчества детей), ООО "Стар Дивайд" и прилегающие общественные абоненты в 6-ом Норкском массиве;

11:00-14:00 жилые дома 1А, 1Б на ул. Грибоедова, 15, 15А, 17 на ул.

Н.Заряна и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 улицы 2, 4, 5 в селе Мушакан;

11:00-17:00 жилой дом 1 и собственные дома 1-18 на ул. Бакунца, жилые дома 2А, 4 и собственные дома 1-19 на ул. А.Хачатряна, жилые

дома 8, 8/2 на ул. Калнеци и прилегающие общественные абоненты;

в Армавирском марзе:

11:00-15:00 частично село Каракерт и прилегающие газозаправочные станции;

в Араратском марзе:

10:00-14:00 частично улицы 7, 8 в городе Масис; частично село Ерасх;

10:30-16:00 частично село Ланджазат;

11:00-14:00села Кахцрапен и Нарек; частично село Айгазард; частично улицы Мравян. Абовяна в городе Арташат;

в Котайкском марзе:

10:00-15:00 село Зовуни, здание МЧС, воинская часть НБ и прилегающие общественные абоненты;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 община Сарагюх в районе Ашоцк; квартал "Гршеджнери", офисы компаний "Виваселл МТС", "Юком", здание НБ и прилегающие общественные абоненты в районе Амасия;

10:00-16:00 улицы 3, 4 общины Дзитанков в районе Ани;

в Тавушском марзе: 10:00-15:00 улица Камо в городе Дилижан;

в Сюникском марзе:

10:00-13:00 жилые дома 12, 15 в кв. "Гая", улицы Теряна, Бакунца, Агаяна, Саят-Новы, Спандаряна, Камо, С.Мкртумяна в городе Сисиан;

13:00-16:00 улицы А.Манукяна, Адонца, Шаумяна, Абовяна, Лалаяна, Арцаха, Ширванзаде, Г.Лусаворича и Н.Горького в городе Сисиан;

10:30-12:30 жилые дома 1, 3 на ул. Аревшат, частично улица

В.Мамиконяна в городе Горис;

10:00-16:00 кв. "Багаберд" в городе Капан;

11:00-14:00 частично село Вагатур;

11:00-17:00 село Славар.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.