Вторник, 27 Марта 2018 18:26

АрмИнфо. Официальный Баку отреагировал на заявление главы МИД Армении Эдварда Налбандяна относительно переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Так, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, обвинил Армению в сознательной имитации переговоров. "Таким образом, Армения преследует грязную цель затянуть переговорный процесс и продолжить "оккупацию азербайджанских территорий"", - сказал Гаджиев.

При этом он также указал на то, что, якобы, Армения старается на переговорах сконцентрировать внимание на технических вопросах.

"Научно доказано, что государство Армения было создано на исторических землях Азербайджана. Мы бы рекомендовали политическому и военному руководству Армении посмотреть на статистику переписи населения царской России, проведенной только в городе Иреван в начале XIX века", - заверил Гаджиев.

При этом он подчеркнул, что для обеспечения мира и безопасности в регионе "руководство Армении должно понести ответственность за действия, совершенные против азербайджанского государства и народа". "Руководство Армении, страдающее комплексом неполноценности, в основе которого лежит миф о <великой Армении>, обманывает собственный народ, придумывая разные легенды и проводя политику территориальных претензий в отношении соседних народов", - сказал официальный представитель МИД Азербайджана.

Он также выразил убеждение о том, что министр иностранных дел Армении "страдает фобией субстантивных переговоров". "Ведение переговоров с осени 2017 года на предметной и конкретной основе, кажется, серьезно беспокоит главу МИД Армении", - заключил Гаджиев.

Отметим, что глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что в сегодняшней действительности важно чтобы Азербайджан освободился от собственных, далеких от реальности, лингвистических упражнений, и вернулся в конструктивное поле. "Баку, одно время говорил, что нужно вести содержательные, так называемые субстантивные, логические переговоры, как будто, до сих пор, эти переговоры были несодержательными и нелогическими. Почему тогда президент этой страны принял участие в более двух десятках встреч на высоком уровне, если они нелогические и несодержательные? А сегодня, успешно завершив этап логических и содержательных переговоров, перешли к новому этапу, который якобы основан на креативных предложениях посредников. О какой креативности идет речь? Может быть о той креативности, которая исходит из нездорового воображения Азербайджана", - отметил армянский министр. И в этом контексте он добавил, что креативность Азербайджана дошла до того, что они армянскую столицу Ереван имеющую 2800- летнюю историю называют "азербайджанской исторической территорией".