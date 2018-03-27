Вторник, 27 Марта 2018 16:22

АрмИнфо.Все понимают, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта желательно для всех. Такое мнение в интервью АПА выразил посол Израиля в Азербайджане Дан Став.

"Я считаю, что приверженность президента Азербайджана Ильхама Алиева мирному урегулированию конфликта заслуживает одобрения. Легко давать советы со стороны. Я не думаю, что можно дать конкретные советы по этому вопросу. Считаю, что необходимо соблюдать определенные принципы. В первую очередь, основываясь на имеющемся у нас опыте, хочу сказать, что желательным является урегулирование мирным путем. У нас были войны со всеми нашими соседями. Однако мы и другая сторона, проявили интерес к мирному урегулированию. В итоге все завершилось успешно. Мы подписали с Египтом и Иорданией мирный договор", - сказал израильский дипломат.

При этом он считает важным стабилизировать ситуацию на территории, что в свою очередь снизит уровень угрозы и позволит направить на развитие страны еще больше ресурсов. "Главное же - положить конец конфликтам с соседними странами. Мы сделали это посредством прямых контактов, с помощью создавших благоприятные условия для переговоров третьих стран. Здесь мы видим, что Азербайджан и Армения поддерживают усилия Минской группы. Мы также поддерживаем усилия Минской группы, поскольку это формат одобрен обеими сторонами. Как мне известно, в этом направлении ведутся переговоры. Мы одобряем проведенные в 2016 году две встречи президентов и проведенный в прошлом году саммит. Надеемся, что это станет поворотным моментом", - добавил Став.

При этом он выразил надежду, что переговоры, которые в частности будут продолжены после выборов, действительно дадут шанс

урегулированию конфликта. "В этом аспекте Азербайджан прав: от урегулирования конфликта выиграет каждая из сторон. Но снова повторюсь, я не придерживаюсь той позиции, чтобы диктовать Азербайджану и Армении, каким должно быть урегулирование. Наша страна поддерживает усилия Минской группы, которые приведут к урегулированию конфликта. Мы поддерживаем переговоры, которые будут результативными и ответят интересам обеих сторон, мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана", - заключил дипломат.