Вторник, 27 Марта 2018 15:55

АрмИнфо. Военные инженеры российской военной базы, дислоцированной в Армении, завершают подготовку Камхуд и Алагяз для проведения командно-штабных учений (КШУ) на местности в составе соединения.

Как сообщил АрмИнфо начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, военнослужащие в течение месяца оборудовали дорожное полотно, командные пункты и фортификационные сооружения на полигонах с использованием штатных бульдозеров, экскаваторов, грейдеров и автомобильной специальной военной техники.

В преддверии выполнения специальных задач на полигонах проведена сплошная очистка местности на предмет наличия взрывчатых веществ с использованием миноискателей <Коршун> и дрессированных минно-розыскных собак. С военнослужащими были проведены инструкторско-методические занятия по соблюдению требований безопасности и доведен порядок обустройства объектов для проведения учений. В подготовке высокогорных полигонов ЮВО в Закавказье принимают участие более 100 военнослужащих с миннорозыскными собаками и около 50 единиц военной специальной военной техники.