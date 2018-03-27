Вторник, 27 Марта 2018 15:53

АрмИнфо.Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин прочел лекцию о практических навыках управления в бизнесе для учеников PR-школы и ознакомил слушателей с менеджерскими навыками и поделился личным управленческим опытом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

<Личное и профессиональное развитие всегда занимало одно из главных мест в проектах корпоративной социальной ответственности Beeline. С помощью таких программ мы развиваем специализированное образование, знакомим слушателей с тонкостями профессий и учим их грамотно реализовывать свои идеи. Я рад встретиться со студентами PR-школы и поделится с ними личным опытом и маленькими секретами ведения бизнеса. Уверен, что приобретенные знания помогут им в развитии своих личных и профессиональных навыков>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

В свою очередь президент армянской PR-Ассоциации, доцент кафедры печатной и вещающей журналистики ЕГУ, к.ф.н. Астгик Аветисян добавила: .

Согласно источнику, PR-школа была основана в 2015 году Армянской PR-ассоциацией с целью развивать и углублять знания и навыки специалистов сферы связей с общественностью. В рамках сотрудничества с Beeline уже было организовано более десятка мастер-классов и профессиональных обучающих лекций для студентов и учеников школы. Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy"