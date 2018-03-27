Вторник, 27 Марта 2018 14:54

АрмИнфо. Сегодня в Ереване будет открыто Почетное консульство Люксембурга в Армении. Об этом 27 марта в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и по европейским вопросам Люксембурга Жаном Ассельборном сказал глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

По его словам, визит главы МИД Люксембурга в Ереван - хорошая возможность для обсуждения широкого спектра вопросов двусторонней повестки. "Утро началось с посещения главой МИД Люксембурга мемориального комплекса жертв Геноцида армян "Цицернакаберд". Мы высоко ценим вклад Люксембурга по предотвращению преступлений против человечности, а также принятие еще в 2015 году резолюции по признанию и осуждению Геноцида армян", - сказал Налбандян. При этом он сообщил, что Ассельборн в рамках визита будет принят президентом Армении, затем он выступит с лекцией в дипломатической школе, а во второй половине дня примет участие в открытии Почетного консульства Люксембурга в Ереване.

С точки зрения укрепления экономических контактов, Налбандян отметил важность проведения форума между двумя странами в сфере экономики и страхования, с учетом опыта Люксембурга в этих областях.

Вместе с тем, он выразил благодарность Люксембургу за содействие в проведении саммита Франкофонии в Ереване. "Естественно, обсудили отношения Армения-ЕС, и те возможности, которые открывает рамочное соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, коснулись парламентского взаимодействия, расширения нормативной базы", - отметил армянский министр.

В свою очередь Ассельборн отметил, что для него было важно посетить мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд". По его глубокому убеждению, мир способен противостоять варварствам и преступлениям против человечности, и необходимо сделать всё, чтобы не позволить повторения подобных преступлений в будущем.

Он также отметил, что 2018 год важен для Армении, так как страна отмечает 100-летие первойРеспублики, 2800-летие Ереван, а также в октябре в армянской столице пройдет масштабное мероприятие - 17-ый саммит Франкофонии. По его словам, это саммит хорошая возможность для укрепления позиций французского языка в Армении. "Сегодня в Ереване будет открыто Почетное консульство Люксембурга. Сурен Зограбян станет почетным консулом нашего консульства. В этом регионе пока еще нет нашего посольства, и полагаю, что открытие Почетного консульства в Армении первый шаг на этом пути", - сказал дипломат.

Вместе с тем он выразил убеждение, что между Арменией и Люксембургом существует серьезный потенциал для экономического сотрудничества, в том числе, по вопросу отмены двойного налогообложения. Он констатировал, что в Люксембурге находятся серьезные инвестиционные фонды, более того, он считается банковским центром и есть хорошие задатки для взаимодействия. Глава МИД Люксембурга также подчеркнул, что Армения является важным партнером для ЕС.