Вторник, 27 Марта 2018 14:53

АрмИнфо.На территории Армении днем 27-го, 28-го марта и 1-го апреля ожидается ясная погода без осадков.

Как сообщает пресс-служба МЧС, с 29 по 30 марта время от времени ожидается дождь с грозой, в отдельных регионах страны - проливные дожди. После полудня 31-го в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой.

Юго-западный ветер с порывами достигнет до 5-10 метров в секунду, с 28-30 марта в отдельных районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 28-го марта температура воздуха повысится на 2-3 градуса, 30-го понизится на столько же. В Ереване днем 27-го, 28-го марта и 1-го апреля ожидается погода без осадков. С 29-30 время от времени ожидается дождь с грозой. После полудня 31-го марта в столице ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит от +21 до +25 градусов.