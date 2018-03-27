Вторник, 27 Марта 2018 14:49

АрмИнфо.По нагорно-карабахскому урегулированию Люксембург, как и все страны Евросоюза, содействует посредническим усилиям Минской группы ОБСЕ. Об этом 27 марта в Ереване на совместной пресс- конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном заявил министр иностранных дел и по европейским вопросам Люксембурга Жан Ассельборн.

"Я полагаю, что придет время, и в рамках существующего формата будет найдено решение данного замороженного конфликта", - подчеркнул

люксембургский министр.

В свою очередь Налбандян отметил, что рассказал люксембургскому коллеге об усилиях Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нахождению путей мирного разрешения конфликта.