Вторник, 27 Марта 2018 14:48

АрмИнфо. Европейский Союз осуществляет пошаговую политику по вопросу либерализации визового режима. Об этом 27 марта на пресс-конференции в Ереване заявил министр иностранных дел и по европейским вопросам Люксембурга Жан Ассельборн.

В качестве примера министр привел Прибалтийские страны и Украину. Он отметил, что Армения осуществляет серьезные реформы, направленные на соблюдение прав человека, обеспечение верховенства закона, правосудия, однако многое еще предстоит сделать. Тем не менее, по утверждению министра, она движется в правильном направлении. "Полагаю, что в конечном счете усилия Армении увенчаются успехом в виде полной либерализации визового режима", - сказал Ассельборн.

Вместе с тем, дипломат подчеркнул, что у Люксембурга всегда была положительная позиция по этому вопросу, и он выступал в пользу свободного передвижения на территории ЕС. Однако, по словам главы МИД Люксембурга, у Европы есть справедливые опасения на сей счет, поскольку уже были примеры злоупотребления предоставляемыми в рамках упрощения визового режима возможностями. "Но, хочу сказать, что Армения движется по правильному пути. И мы придем к этому. Сейчас рано говорить о конкретных сроках. В конечном итоге Еврокомиссия должна найти правильные решения для каждого государства. Однако, Армения всегда может рассчитывать на поддержку Люксембурга по этому вопросу",- заключил люксембургский министр.

Отметим, что 17 декабря 2012 года было подписано соглашение об упрощении визового режима между Арменией и ЕС, вступившее в силу с 1 января 2014 года. Соглашение ускорило процедуру выдачи виз в консульствах стран Евросоюза, находящихся в Ереване. Теперь решение о предоставлении визы принимается в течение десяти дней, а в экстренных случаях - в течение двух и менее дней. Кроме того, соглашение предусматривает и сокращение списка необходимых для получения визы документов. Цена визы после подписания соглашения сократилась до тридцати пяти евро против шестидесяти евро, которые отдавали туристы до ратификации соглашения. Ещё одним существенным плюсом упрощённого визового режима является бесплатная виза, предоставляемая детям до двенадцати лет, а также инвалидам и сопровождающим их лицам. Данный документ предполагает введение упрощенного порядка получения виз для въезда в страны Шенгенской зоны для членов официальных делегаций, журналистов, бизнесменов, учёных, спортсменов, школьников и студентов, близких родственников граждан Евросоюза, а также для людей, который отправляются в страны Евросоюза для лечения. Участники различных международных конференций, программ обмена и прочих общественных мероприятий международного характера тоже смогут получать визы по упрощённому режиму. В целом, список различных категорий населения, которые получат возможность посещать Евросоюз по упрощённой схеме достаточно обширен. Облегчён и процесс предоставления мультивиз, который ранее был излишне сложным и длительным. А граждане Армении с дипломатическими паспортами и вовсе освобождаются от необходимости получения визы. Упрощение схемы выдачи виз коснулось и сроков пребывания граждан Армении на территории стран Евросоюза. Теперь это срок составляет девяносто дней на протяжении каждого периода в сто восемьдесят дней. Вместе с тем, также было подписано соглашение о реадмисии. Армянская сторона неоднократно подчеркивала необходимость о начале второго этапа переговоров по либерализации визового режима, однако ЕС пока не дал "зеленый свет" процессу