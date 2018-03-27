Вторник, 27 Марта 2018 14:46

АрмИнфо.В Ереване завершилось совместное заседание Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания Армении и Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы России.

Открывая заседание, председатель Постоянной комиссии по внешним связям НС РА Армен Ашотян подчеркнул важность обсуждения армяно-российских повесточных вопросов на уровне комиссий и особо выделил, что честное и партнерское сотрудничество в этом формате дополняет высокий уровень политического диалога, существующего в отношениях двух стран. По его словам, на высоком уровне находится также армяно-российское межпарламентское сотрудничество. "Мы высоко ценим наши отношения с российским парламентом во всем объеме. Мы готовы, в случае необходимости, передать российским коллегам наш политический опыт, накопленный в ходе перехода к парламентскому правлению", - сказал А.Ашотян.

Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ГД ФС РФ К.Затулин, поблагодарив за теплый прием, обратился к российско-армянским межпарламентским отношениям, к политическим процессам в обеих странах. Он также высоко оценил эффективно и стабильно развивающееся армяно-российское взаимодействие. По словам Затулина, за истекшие два года осуществлены многочисленные работы: ратифицированы важные для РА и РФ документы, на 30% возрос товарооборот между Арменией и Россией. По повестке заседания выступили с докладами на темы "Армяно-российское сотрудничество в парламентском формате" и "Евразийская интеграция и народная дипломатия" армянские и российские парламентарии К.Бекарян,

В.Водолацкий, А.Гегамян, В.Катенев.

По итогам заседания было принято совместное заявление, в котором стороны, в частности, с удовлетворением подчеркнули близость и совпадение позиций по многим вопросам международной повестки, касающихся роли и функционирования международных институтов и соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права . В заявлении были подчеркнуты успехи, достигнутые в развитии всего комплекса двусторонних связей, а также эффективное армяно-российское взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.

В этой связи была высказана поддержка продолжающимся совместным усилиям в рамках ОДКБ по обеспечению стабильного и мирного развития Южного Кавказа. Стороны высказались за дальнейшее укрепление союзнических отношений между Арменией и Россией в интересах братских народов двух стран в русле обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Парламентарии подтвердили стремление продолжить поиск мирного решения нагорно-карабахского конфликта на основе принципов, содержащихся в совместных заявлениях президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и положений Совместного заявления глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сделанного в Вене 7 декабря 2017 г., а также подчеркнули необходимость полного соблюдения и претворения в жизнь комплекса мер по восстановлению доверия, озвученных на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге, а также на встрече Президентов Армении и Азербайджана в октябре 2017 г. в Женеве.В данном контексте Стороны отметили недопустимость милитаристской риторики и ксенофобских заявлений.

Парламентарии подчеркнули необходимость продолжения курса на укрепление сотрудничества как на международном, так и на региональном уровне.

Стороны договорились о проведении очередного совместного заседания в городе Москве, Российская Федерация, во второй половине 2018 года.