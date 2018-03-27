Вторник, 27 Марта 2018 14:44

АрмИнфо.Совет Европы опубликовал новый статистический отчет (SPACE) о ситуации в пенитенциарных учреждениях в государствах-членах.

Согласно данному отчету, общее число заключенных в Армении составляет 3907 человек, включая 1211 задержанных и 8 человек, содержащихся в специальных учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей. Число заключенных в 2006 году составляло 5682, а в2015-2016 годах снизилось до 3888.

По данным доклада, на каждого 100 000 жителя Армении приходится 130,3% заключенных, что превышает средний показатель по Европе на 117,1%. На каждого 2.9 задержанного приходится один контроллер, что в точности соответствует среднему показателю по Европе. Общее допустимое число задержанных в пенитенциарных учреждениях составляет 5424 человека, а среднее число задержанных составляет 4,9 на каждую камеру, то есть площадь на одного заключенного составляет 4 квадратных метра.

Число женщин, лишенных свободы составляет 158 человек, это 4,0% от общего числа заключенных и ниже, чем в среднем по Европе (5,3). Общее число иностранных заключенных (включая заключенных, гражданство которых неизвестно) составляет 154 человека. В Армении нет несовершеннолетних женщин лишенных свободы, несовершеннолетних парней

8.

Сумма, потраченная администрациями пенитенциарных учреждений Армении, в 2015 году составила 15,6 млн. евро. Среднесуточная содержание одного задержанного составляла 11,10 евро, что в 4,5 раза ниже, чем в среднем по Европе (51 евро). Большинство осужденных (2.655-42%) были приговорены к тюремному заключению сроком от 5 до 10 лет, а 97 (3.5%) к пожизненному заключению. Самыми распространенными преступлениями в 2016 году являются - преступления, нарушающие права собственности (1

177), жизни и здоровья (658), и преступления против общественного здравоохранения (432).

В 2015 году в Армении зарегистрировано 28 смертей задержанных (в том числе 5 самоубийств). В Армении самая высокая смертность среди заключенных - 72 человека на 10 000 заключенных, что в два раза превышает средний показатель по Европе. В 2015 общее число освобожденных людей составило 1 468.

В 2016 году в Армении зарегистрирован 1 случай попытки бегства из закрытого учреждения.