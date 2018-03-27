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|ACBA Leasing предлагает беспрецедентную услугу по приобретению в лизинг коммерческих автомобилей Mercedes Benz
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|Затулин: После апрельской войны 2016 года Россия пересмотрела стратегию поставок оружия Азербайджану - впредь Баку не получит российское оружие в таких масштабах
|Константин Затулин: Не думаю, что к территориальным претензиям Алиева стоит относиться серьезно
|Константин Затулин не исключил возможности возобновления переговоров по нормализации армяно-турецких отношений
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|На российской базе Южного военного округа в Гюмри формируется подразделение военной полиции
|По предварительным данным, среди пострадавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово есть армяне
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АрмИнфо. У партии "Процветающая Армения" (ППА) отныне будет генеральный секретарь и пять заместителей председателя партии. Соответствующее решение принято накануне на заседании политического совета структуры.
Согласно сообщению пресс-службы ППА, по предложению лидера партии Гагика Царукяна, должность генерального секретаря займет депутат Национального Собрания РА Наира Зограбян. Заместителя председателя ППА стали Микаэл Мелкумян, Сергей Багратян, Вардан Варданян, Вае Энфиаджян и Армен Арзуманян. При этом, Микаэл Мелкумян будет заниматься работами, связанными с программно-идейными вопросами, Сергей Багратян - организационными вопросами партии, Вардан Варданян
- координацией работ с территориальными структурами, Вае Энфиаджян - вопросами молодежи и партийными кадровыми ресурсами, а Армен
Арзуманян - вопросами внешней политики.
Основанная в 2004 году известным армянским предпринимателем Гагиком Царукяном, партия "Процветающая Армения" является второй политической силой, представленной в Национальном Собрании РА. Фракция партии состоит из 26 депутатов, и по количеству мандатов уступает лишь правящей Республиканской партии.
|Замминистра обороны: Поставки по первому оружейному кредиту с Россией полностью завершены
|Замглавы МО: По вопросу приобретения вооружения Армения в первую очередь будет руководствоваться собственными интересами
|Президент РА: Армения заинтересована в укреплении и развитии отношений с Люксембургом во всех сферах
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 28-го марта
|Баку отреагировал на заявление Налбандяна и обвинил Армению в сознательной имитации переговоров
|Израильский дипломат: Мирное урегулирование карабахского конфликта желательно для всех
|Инженеры 102-ой РВБ в Армении готовят полигоны Камхуд и Алагяз к командно- штабным учениям
|Гендиректор Beeline выступил с лекцией для учеников PR-школы
|В Ереване будет открыто Почетное консульство Люксембурга
|С 29 по 30 марта в Армении ожидаются дожди и грозы
|Ассельборн: Люксембург, как и все страны ЕС, содействует посредническим усилиям МГ ОБСЕ по Нагорному Карабаху
|Глава МИД: Армения всегда может рассчитывать на поддержку Люксембурга по вопросу либерализации визового режима с ЕС
|Армянские и российские парламентарии в совместном заявлении подчеркнули важность имплементации мер доверия в зоне карабахского конфликта
|Согласно данным SPACE, в Армении зарегистрирован самый высокий уровень смертности в исправительных учреждениях
|У партии "Процветающая Армения" отныне будет генеральный секретарь
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 27-го марта
|Партия "Гражданский договор" против насилия в политической борьбе не только в качестве метода действия, но и в качестве метода противодействия
|Налбандян: Креативность Азербайджана дошла до того, что они армянскую столицу с 2800-летней историей называют "азербайджанской исторической территорией"
|Макрон: Франция привержена урегулированию карабахского конфликта посредством переговоров
|ACBA Leasing предлагает беспрецедентную услугу по приобретению в лизинг коммерческих автомобилей Mercedes Benz
|Араик Арутюнян и Янс Йохан Шмидт обсудили перспективы сотрудничества Арцаха и Германии в ряде экономических сфер
|Комитет египетского парламента сравнил действия Анкары в Сирии и в Ираке, с массовым истреблением армян в Турции во время Первой мировой войны
|Константин Затулин: Между Россией и Турцией нет и никогда не было никаких договоренностей, связанных с Нагорным Карабахом
|МИД Армении опровергает ранее сделанное сообщение: Среди пострадавших во время пожара в Кемерово, по предварительным данным, армян нет
|В Баку отреагировали на заявление начальника Генштаба Армении
|Агван Варданян: Невозможно добиться каких-либо положительных перемен при помощи вооруженной борьбы и крови
|Спикер Парламента Армении обсудил перспективы сотрудничества со своим болгарским коллегой
|Агван Варданян: Власть не "валяется" на площади "Свободы" в Ереване
|Посол: Грузия в отношениях с Арменией подчеркивает важность расширения сотрудничества на платформах парламентской дипломатии
|Председатель Национального Собрания Армении на Ассамблее МПС поднял проблему беженцев и мигрантов
|Замминистра здравоохранения: Несмотря на множество проблем, Армения не откажется от перехода на рецептурную продажу лекарств
|Затулин: После апрельской войны 2016 года Россия пересмотрела стратегию поставок оружия Азербайджану - впредь Баку не получит российское оружие в таких масштабах
|Константин Затулин: Не думаю, что к территориальным претензиям Алиева стоит относиться серьезно
|Константин Затулин не исключил возможности возобновления переговоров по нормализации армяно-турецких отношений
|Константин Затулин: Любую угрозу в адрес Армении, Россия будет воспринимать как угрозу в свой адрес
|Beeline Armenia присоединился к акции <Час Земли>
|Дашнакцакан: Военное сотрудничество между Россией и Турцией не сулит Армении ничего хорошего
|На российской базе Южного военного округа в Гюмри формируется подразделение военной полиции
|По предварительным данным, среди пострадавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово есть армяне
|Делегация НС Армении принимает участие в заседании Межпарламентского Союза
|В Арцахе погиб военнослужащий АО Армен Арутюнян
|Саргсян выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Кемерово
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 26-го марта
|Совет ООН по правам человека принял предложенную Арменией резолюцию о предотвращении геноцидов
|Завершился визит в Армению делегации экспертов НАТО
|В Армении горел Национальный парк "Дилижан"
|Президент РА: Армения будет решительно продвигаться по пути парламентской демократии
|Туркменистан выступил с заявлением по поводу задержания туркменскими пограничниками в территориальных водах страны иранского судна
|Для блока "Елк" первоочередной задачей является воспрепятствование воспроизводству Сержа Саргсяна мирным путем
|Армяно-российский фильм <Танец с саблями> о жизни армянского композитора Арама Хачатуряна не набрал всего 0,2 балла для получения финансирования от Eurimages
|Армению посетит делегация комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
|Совет интеллигенции Армении обеспокоен увеличивающимся числом эксплуатируемых в республике рудников
|Beeline и Vesta запустили партнерский проект по продаже смартфонов в рассрочку
|Никол Пашинян: Вердикт суда в отношении Жирайра Сефиляна является политической расправой
|По делу о незаконной вырубке леса задержаны действующий и экс-руководители участка "Агарцин" ГНКО "Дилижанский нацпарк"
|В рамках председательства Болгарии в Совете ЕС в Ереване состоялось мероприятие, приуроченное истории и культуре страны от истоков и до наших дней
|Профессор: Армения всегда была частью Европы
|24-25 марта в Армении ожидаются сильнейшие ветры
|Фронт "Во имя государства Армения" призывает армянский народ встать на борьбу с правящим режимом
|Шарль Азнавур: Урегулирование карабахской проблемы будет в значительной мере способствовать общей безопасности и стабильности в регионе
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