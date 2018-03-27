Вторник, 27 Марта 2018 14:42

АрмИнфо. У партии "Процветающая Армения" (ППА) отныне будет генеральный секретарь и пять заместителей председателя партии. Соответствующее решение принято накануне на заседании политического совета структуры.

Согласно сообщению пресс-службы ППА, по предложению лидера партии Гагика Царукяна, должность генерального секретаря займет депутат Национального Собрания РА Наира Зограбян. Заместителя председателя ППА стали Микаэл Мелкумян, Сергей Багратян, Вардан Варданян, Вае Энфиаджян и Армен Арзуманян. При этом, Микаэл Мелкумян будет заниматься работами, связанными с программно-идейными вопросами, Сергей Багратян - организационными вопросами партии, Вардан Варданян

- координацией работ с территориальными структурами, Вае Энфиаджян - вопросами молодежи и партийными кадровыми ресурсами, а Армен

Арзуманян - вопросами внешней политики.

Основанная в 2004 году известным армянским предпринимателем Гагиком Царукяном, партия "Процветающая Армения" является второй политической силой, представленной в Национальном Собрании РА. Фракция партии состоит из 26 депутатов, и по количеству мандатов уступает лишь правящей Республиканской партии.