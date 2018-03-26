Понедельник, 26 Марта 2018 19:49

АрмИнфо. Президент Франции Эмманюэль Макрон направил поздравительное послание Армену Саркисяну в связи с избранием на пост президента Армении.

В поздравительном послании, в частности, говорится: " Я буду рад работать с Вами в направлении укрепления наших двусторонних отношений, основанных на исторических связях, а также на исключительных отношениях на всех уровнях, начиная от правительства и парламента, заканчивая органами местного самоуправления и гражданским обществом. Недавно подписанное соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, в переговорах которых учувствовала и Франция, придает новую динамику, которая, надеюсь, также позитивно отразится в торгово-экономических и инвестиционных отношениях между нашими странами".

Он также коснулся предстоящего саммита Франкофонии в октябре в Ереване и выразил убеждение, что данное мероприятие открывает возможности для углубления армяно- французских контактов, особенно с точки зрения развития Французского Университета Армении и французской школы, а также уникальную возможность укрепить французский язык в Армении через Центр Шарля Азнавура, после завершение его работ.

"Франция, находясь рядом с Вами, внесет свою долю в успешном проведении саммита. Я рад принять участие в этом мероприятии и посетить в этой связи Армению. В заключение я хотел бы заверить, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, полностью привержена процессу по нахождению стабильного урегулирования нагорно-карабахского конфликта посредством переговоров", - говорится в послании Макрона.

Саркисяна также поздравили Король Марокко Мухаммед VI бен аль-Хасан, президент Вьетнама Чан Дай Куанг, председатель Государственного Совета Кубы, председатель Совета Министров Кубы Рауль Кастро Рус, президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси, председатель Национального Совета Словацкой Республики Андрей Данко.