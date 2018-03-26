Понедельник, 26 Марта 2018 19:27

АрмИнфо. Официальный представитель немецкого концерна Daimler в Армении - компания <Авангард Моторс> совместно с лизинговой компанией ACBA Leasing провели выставку новых моделей коммерческих автомобилей Mercedes Benz.

Как сообщает пресс-служба Банка ACBA-Credit Agricole, в рамках данного лизингового марафона компания ACBA Leasing предлагает клиентам приобрести автомобили коммерческого класса Vito Van, Vito Tourer, Sprinter, Sprinter Classic по годовой процентной ставке 4,9% (в долларах), с предоплатой начиная от 10% и со сроком погашения 2 года.

По словам гендиректора компании ACBA Leasing Арсена Базикяна, приобрести автомобили по предложенным компанией условиям могут как физические, так и юридические лица.

Директор <Авангард Моторс> Геворг Геворгян в свою очередь подчеркнул: <Доступные цены и надежность полностью характеризуют новые модели коммерческих автомобилей, которые полностью адаптированы к армянским условиям>.

Отметим, что ACBA Leasing - это первая лизинговая компания Армении, основанная в 2003 году. ACBA Leasing является членом финансовой группы ACBA-Credit Agricole. ACBA Leasing - лидирующая на армянском рынке лизинговая компания, охват которой достигает 80%.