|Макрон: Франция привержена урегулированию карабахского конфликта посредством переговоров
|ACBA Leasing предлагает беспрецедентную услугу по приобретению в лизинг коммерческих автомобилей Mercedes Benz
|Араик Арутюнян и Янс Йохан Шмидт обсудили перспективы сотрудничества Арцаха и Германии в ряде экономических сфер
|Комитет египетского парламента сравнил действия Анкары в Сирии и в Ираке, с массовым истреблением армян в Турции во время Первой мировой войны
|Константин Затулин: Между Россией и Турцией нет и никогда не было никаких договоренностей, связанных с Нагорным Карабахом
|МИД Армении опровергает ранее сделанное сообщение: Среди пострадавших во время пожара в Кемерово, по предварительным данным, армян нет
|В Баку отреагировали на заявление начальника Генштаба Армении
|Агван Варданян: Невозможно добиться каких-либо положительных перемен при помощи вооруженной борьбы и крови
|Спикер Парламента Армении обсудил перспективы сотрудничества со своим болгарским коллегой
|Агван Варданян: Власть не "валяется" на площади "Свободы" в Ереване
|Посол: Грузия в отношениях с Арменией подчеркивает важность расширения сотрудничества на платформах парламентской дипломатии
|Председатель Национального Собрания Армении на Ассамблее МПС поднял проблему беженцев и мигрантов
|Замминистра здравоохранения: Несмотря на множество проблем, Армения не откажется от перехода на рецептурную продажу лекарств
|Затулин: После апрельской войны 2016 года Россия пересмотрела стратегию поставок оружия Азербайджану - впредь Баку не получит российское оружие в таких масштабах
|Константин Затулин: Не думаю, что к территориальным претензиям Алиева стоит относиться серьезно
|Константин Затулин не исключил возможности возобновления переговоров по нормализации армяно-турецких отношений
|Константин Затулин: Любую угрозу в адрес Армении, Россия будет воспринимать как угрозу в свой адрес
|Beeline Armenia присоединился к акции <Час Земли>
|Дашнакцакан: Военное сотрудничество между Россией и Турцией не сулит Армении ничего хорошего
|На российской базе Южного военного округа в Гюмри формируется подразделение военной полиции
|По предварительным данным, среди пострадавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово есть армяне
|Делегация НС Армении принимает участие в заседании Межпарламентского Союза
|В Арцахе погиб военнослужащий АО Армен Арутюнян
|Саргсян выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Кемерово
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 26-го марта
|Совет ООН по правам человека принял предложенную Арменией резолюцию о предотвращении геноцидов
|Завершился визит в Армению делегации экспертов НАТО
|В Армении горел Национальный парк "Дилижан"
|Президент РА: Армения будет решительно продвигаться по пути парламентской демократии
|Туркменистан выступил с заявлением по поводу задержания туркменскими пограничниками в территориальных водах страны иранского судна
|Для блока "Елк" первоочередной задачей является воспрепятствование воспроизводству Сержа Саргсяна мирным путем
|Армяно-российский фильм <Танец с саблями> о жизни армянского композитора Арама Хачатуряна не набрал всего 0,2 балла для получения финансирования от Eurimages
|Армению посетит делегация комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
|Совет интеллигенции Армении обеспокоен увеличивающимся числом эксплуатируемых в республике рудников
|Beeline и Vesta запустили партнерский проект по продаже смартфонов в рассрочку
|Никол Пашинян: Вердикт суда в отношении Жирайра Сефиляна является политической расправой
|По делу о незаконной вырубке леса задержаны действующий и экс-руководители участка "Агарцин" ГНКО "Дилижанский нацпарк"
|В рамках председательства Болгарии в Совете ЕС в Ереване состоялось мероприятие, приуроченное истории и культуре страны от истоков и до наших дней
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|Фронт "Во имя государства Армения" призывает армянский народ встать на борьбу с правящим режимом
|Шарль Азнавур: Урегулирование карабахской проблемы будет в значительной мере способствовать общей безопасности и стабильности в регионе
|Новый формат содействия развитию общин при финансовой поддержке Банка ACBA-Credit Agricole
|Налбандян: Цель проведения экономического форума Франкофонии в Ереване - создание постоянной сети между бизнесменами-франкофонами
|Министр Юстиции утверждает: В Армении нет, и никогда не было политзаключенных
|В Ереване появился первый "умный" перекресток, нацеленный на борьбу с заторами
|Парламент Латвии единогласно проголосовал за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - ЕС
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|Замминистра ИД: Упрощение визового режима с ЕС тесно связано с реадмиссией
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|Группа экспертов Программы совершенствования образования в сфере обороны НАТО посетила Армению
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АрмИнфо. Официальный представитель немецкого концерна Daimler в Армении - компания <Авангард Моторс> совместно с лизинговой компанией ACBA Leasing провели выставку новых моделей коммерческих автомобилей Mercedes Benz.
Как сообщает пресс-служба Банка ACBA-Credit Agricole, в рамках данного лизингового марафона компания ACBA Leasing предлагает клиентам приобрести автомобили коммерческого класса Vito Van, Vito Tourer, Sprinter, Sprinter Classic по годовой процентной ставке 4,9% (в долларах), с предоплатой начиная от 10% и со сроком погашения 2 года.
По словам гендиректора компании ACBA Leasing Арсена Базикяна, приобрести автомобили по предложенным компанией условиям могут как физические, так и юридические лица.
Директор <Авангард Моторс> Геворг Геворгян в свою очередь подчеркнул: <Доступные цены и надежность полностью характеризуют новые модели коммерческих автомобилей, которые полностью адаптированы к армянским условиям>.
Отметим, что ACBA Leasing - это первая лизинговая компания Армении, основанная в 2003 году. ACBA Leasing является членом финансовой группы ACBA-Credit Agricole. ACBA Leasing - лидирующая на армянском рынке лизинговая компания, охват которой достигает 80%.
|Макрон: Франция привержена урегулированию карабахского конфликта посредством переговоров
|ACBA Leasing предлагает беспрецедентную услугу по приобретению в лизинг коммерческих автомобилей Mercedes Benz
|Араик Арутюнян и Янс Йохан Шмидт обсудили перспективы сотрудничества Арцаха и Германии в ряде экономических сфер
|Комитет египетского парламента сравнил действия Анкары в Сирии и в Ираке, с массовым истреблением армян в Турции во время Первой мировой войны
|Константин Затулин: Между Россией и Турцией нет и никогда не было никаких договоренностей, связанных с Нагорным Карабахом
|МИД Армении опровергает ранее сделанное сообщение: Среди пострадавших во время пожара в Кемерово, по предварительным данным, армян нет
|В Баку отреагировали на заявление начальника Генштаба Армении
|Агван Варданян: Невозможно добиться каких-либо положительных перемен при помощи вооруженной борьбы и крови
|Спикер Парламента Армении обсудил перспективы сотрудничества со своим болгарским коллегой
|Агван Варданян: Власть не "валяется" на площади "Свободы" в Ереване
|Посол: Грузия в отношениях с Арменией подчеркивает важность расширения сотрудничества на платформах парламентской дипломатии
|Председатель Национального Собрания Армении на Ассамблее МПС поднял проблему беженцев и мигрантов
|Замминистра здравоохранения: Несмотря на множество проблем, Армения не откажется от перехода на рецептурную продажу лекарств
|Затулин: После апрельской войны 2016 года Россия пересмотрела стратегию поставок оружия Азербайджану - впредь Баку не получит российское оружие в таких масштабах
|Константин Затулин: Не думаю, что к территориальным претензиям Алиева стоит относиться серьезно
|Константин Затулин не исключил возможности возобновления переговоров по нормализации армяно-турецких отношений
|Константин Затулин: Любую угрозу в адрес Армении, Россия будет воспринимать как угрозу в свой адрес
|Beeline Armenia присоединился к акции <Час Земли>
|Дашнакцакан: Военное сотрудничество между Россией и Турцией не сулит Армении ничего хорошего
|На российской базе Южного военного округа в Гюмри формируется подразделение военной полиции
|По предварительным данным, среди пострадавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово есть армяне
|Делегация НС Армении принимает участие в заседании Межпарламентского Союза
|В Арцахе погиб военнослужащий АО Армен Арутюнян
|Саргсян выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Кемерово
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 26-го марта
|Совет ООН по правам человека принял предложенную Арменией резолюцию о предотвращении геноцидов
|Завершился визит в Армению делегации экспертов НАТО
|В Армении горел Национальный парк "Дилижан"
|Президент РА: Армения будет решительно продвигаться по пути парламентской демократии
|Туркменистан выступил с заявлением по поводу задержания туркменскими пограничниками в территориальных водах страны иранского судна
|Для блока "Елк" первоочередной задачей является воспрепятствование воспроизводству Сержа Саргсяна мирным путем
|Армяно-российский фильм <Танец с саблями> о жизни армянского композитора Арама Хачатуряна не набрал всего 0,2 балла для получения финансирования от Eurimages
|Армению посетит делегация комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
|Совет интеллигенции Армении обеспокоен увеличивающимся числом эксплуатируемых в республике рудников
|Beeline и Vesta запустили партнерский проект по продаже смартфонов в рассрочку
|Никол Пашинян: Вердикт суда в отношении Жирайра Сефиляна является политической расправой
|По делу о незаконной вырубке леса задержаны действующий и экс-руководители участка "Агарцин" ГНКО "Дилижанский нацпарк"
|В рамках председательства Болгарии в Совете ЕС в Ереване состоялось мероприятие, приуроченное истории и культуре страны от истоков и до наших дней
|Профессор: Армения всегда была частью Европы
|24-25 марта в Армении ожидаются сильнейшие ветры
|Фронт "Во имя государства Армения" призывает армянский народ встать на борьбу с правящим режимом
|Шарль Азнавур: Урегулирование карабахской проблемы будет в значительной мере способствовать общей безопасности и стабильности в регионе
|Новый формат содействия развитию общин при финансовой поддержке Банка ACBA-Credit Agricole
|Налбандян: Цель проведения экономического форума Франкофонии в Ереване - создание постоянной сети между бизнесменами-франкофонами
|Министр Юстиции утверждает: В Армении нет, и никогда не было политзаключенных
|В Ереване появился первый "умный" перекресток, нацеленный на борьбу с заторами
|Парламент Латвии единогласно проголосовал за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - ЕС
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 23-го марта
|Глава МИД Армении отправился в Париж
|Саргсян назначил генерал-лейтенанта Айказа Багманяна замначальника Объединенного штаба ОДКБ
|Министр ЧС Армении и военно-воздушный атташе посольства России в РА обсудили перспективы сотрудничества
|Замминистра ИД: Упрощение визового режима с ЕС тесно связано с реадмиссией
|Заньер: Взаимодействие в решении карабахского конфликта требует оптимистического подхода
|Группа экспертов Программы совершенствования образования в сфере обороны НАТО посетила Армению
|Российский эксперт: Необходимо разработать "органическую" модель глобализации, нацеленную не на стимулирование революций, а на межгосударственное сотрудничество
|Дополнительные попуски воды из озера Севан, скорее всего, превысят прошлогодний объем
|Депутат: Кто будет соблюдать права большинства в глобализирующемся мире?
|В Армении начала работу третья международная конференция <Традиционные ценности - вызовы современности>
|Россиянка, которую связывают с разоблачением азербайджанских коррупционных механизмов, попросила политубежище в Греции
|Армянские парламентарии 23 марта соберутся на внеочередное заседание
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|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Ваграм Багдасарян: Все представители РПА должны беспрекословно подчиняться решению партии, это касается и Сержа Саргсяна
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
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