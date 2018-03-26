Понедельник, 26 Марта 2018 19:16

АрмИнфо. Госминистр Арцаха Араик Арутюнян встретился с бывшим послом Федеративной Республики Германия в Армении Янсом Йоханом Шмидтем (2009-2012 гг.).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства НКР, Арутюнян высоко оценил дружбу Шмидта с Арцахам. На встрече госминистр рассказал о последних развитиях в социально-экономической сфере страны, а также коснулся ряда инвестиционных проектов.

В свою очередь Шмидт детально рассказал о целях своего визита и предстоящих проектах.

На встрече стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества Арцаха и Германии в ряде экономических сфер.