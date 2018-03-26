Понедельник, 26 Марта 2018 19:00

АрмИнфо. Комитет по арабским делам парламента Египта выступил с заявлением, в котором подверг резкой критики военные действия Турции в Сирии и Ираке, и расовую чистку курдов в этих районах.

"Криминальные военные авантюры диктатора Реджепа Тайипа Эрдогана в Сирии и Ираке являются серьезным нарушение международного права и агрессией в отношении суверенитета земель двух стран. Эта новая война массового истребления, напоминающая нам массовое истребление армянского народа в Турции во время Первой мировой войны", - говорится в заявлении Комитета, передает ahram.

Вместе с тем, в Комитете выразили сожаление, что Россия и Соединенные Штаты закрывают глаза на военные преступления Эрдогана, и учиненные им расовые чистки против курдов в Сирии и Ираке. В заявлении отмечают, что данные действия двух держав свидетельствуют о том, что у Эрдогана есть скрытые договоренности с Россией и США по действиям в Сирии и Ираке. В заявлении Комитета также выражается сожаление бездействие ООН по действиям Турции в Сирии и Ираке. "Турция продолжает реализацию долгосрочной политики по поддержке террористических группировок, предоставления им безопасных убежищ и оказания им помощи в проведении террористических атак в Сирии, Ираке и Ливии", - говорится в заявлении Комитета, и в этом контексте выражается недоумение замалчиванием ситуации западными правозащитниками.

В заявлении также звучит настоятельный призыв к Лиге арабских государств, арабским лидерам и арабскому народу принять единую позицию в отношении агрессивной политики Турции в Арабском мире.