Понедельник, 26 Марта 2018 18:52

АрмИнфо. Между Россией и Турцией нет и никогда не было никаких договоренностей, связанных с Нагорным Карабахом. Об этом в беседе с журналистами 26 марта в Ереване заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Затулин подчеркнул, что Россия не советуется ни с Турцией, ни с кем бы то ни было по вопросам своей внешней повестки, в том числе и относительно взаимодействия с Арменией. "В Анкаре прекрасно понимают, что Кремль не останется в стороне и в полной мере реализует свои обязательства перед Ереваном в случае, если Турция вдруг прибегнет к агрессии в отношении Армении в угоду Азербайджану", - заключил Затулин.