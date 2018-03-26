Понедельник, 26 Марта 2018 18:45

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Армении опровергает ранее сделанное сообщение: "Среди пострадавших во время пожара в Кемерово, по предварительным данным, армян нет",- сообщает армянский МИД со ссылкой на МЧС России.

Отметим, что ранее МИД сообщало, что, по предварительным данным, среди пострадавших во время пожара в Кемерово есть армяне.

В городе Кемерово 25 марта в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" по подтвержденным данным погибло 48 человек, однако количество погибших может вырасти, еще порядка 50 человек числятся среди пострадавших, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших - по крайней мере девять детей. Еще 27 человек из находившихся в торговом центре на данный момент числятся пропавшими без вести. Трагедия в кемеровском торговом центре <Зимняя вишня> стала одним из наиболее серьезных пожаров за последние годы в России. На данный момент Следственный комитет рассматривает три версии происшествия - причиной пожара могла стать неисправность электропроводки, поджог на территории детского центра или случайное возгорание от свечей, которые были зажжены на детском празднике. Семьи погибших получат компенсацию в 1 млн рублей.