Понедельник, 26 Марта 2018 18:38

АрмИнфо. В Баку отреагировали на заявление начальника Генштаба Армении генерал-полковника Мовсеса Акопяна.

Так, заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев комментируя последнее интервью начальника Генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна, заверил, что "военная операция, которую начнет азербайджанская армия, приведет к полному разгрому ВС Армении и обернется неизбежной трагедией армянского народа".

"Всем известно, что в одном из своих выступлений президент Армении Серж Саргсян для того, чтобы оправдать свою безуспешность, признался, что в ходе апрельских боев они воевали вооружениями и техникой, произведенной в 80-х годах прошлого века. Поэтому высказанное Акопяном мнение о том, что якобы азербайджанская армия может понести серьезные потери, выглядят абсурдно. Даже ведущие страны мира, обладающие сильной экономикой и финансовыми возможностями, не в состоянии за короткое время полностью перевооружить свои армии. Поэтому подобные заявления, сделанные руководством Армении, существующей за счет подачек и кредитов, просто смехотворны", - заверил азербайджанский генерал. Он также назвал фантастической 7-летнюю программы МО РА по модернизации Вооруженных сил.

Велиев считает, что апрельские события показали - "решить этот конфликт можно, и ничто не сломит решимость азербайджанского народа освободить свои территории". "Просто Азербайджан - сторонник решения конфликта на основе норм и принципов международного права и верит в эту возможность. Но если вопрос не решится мирным путем, то Азербайджан обязательно воспользуется правом обеспечить свою территориальную целостность посредством любых сил и средств", - сказал Велиев.

Ранее, в интервью армянскому Общественному телевидению начальник Генштаба ВС РА Мовсес Акопян коснулся 7-летней программа модернизации Вооруженных Сил и заметил, что это довольно обширный документ, разработанный в течение длительного времени с привлечением экспертов, специалистов, который представлен на утверждение Верховному главнокомандующему, президенту Армении. По его словам, общая цель программы одна - долгосрочно запланировать и обеспечить гарантированную безопасность Армении и Арцаха от внешней агрессии. "Все меры, которые запланированы этой программой, должны отчасти сдержать противника, а также в некоторой степени не допустить возобновления военных действий. А в случае их возобновления причинить такие потери противнику, чтоб тот был вынужден отказаться от идеи",- пояснил Мовсес Акопян.

Между тем он пояснил, что сдерживание подразумевает контрудар. "Сдерживание или оборона вовсе не означает, что мы будем сидеть в окопах и ждать, когда противник настигнет нас. Так никогда не было и не будет. Мы предпримем все необходимые шаги, чтобы предотвратить войну. Однако если оценки будут таковыми, что противник в любом случае начнет военные действия, тогда мы нанесем такие удары, чтобы он не успел перейти к организованному наступлению", - сказал Акопян. На его взгляд, концепция сдерживания не ограничивается лишь вооружениями, армией или театром военных действий.