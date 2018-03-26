Понедельник, 26 Марта 2018 18:35

АрмИнфо. "Представители партии АРФ "Дашнакцутюн" и я лично осуждают любой антиконституционный призыв или же инициативу по борьбе с властями". Об этом 26 марта на брифинге в Национальном Собрании Армении заявил секретарь парламентской фракции АРФ "Дашнакцутюн" Агван Варданян, комментируя очередной призыв членов группы "Сасна црер" к революционному свержению власти.

Варданян заявил, что невозможно добиться каких-либо положительных перемен при помощи вооруженной борьбы и крови. "Подобные призывы не могут увенчаться успехом и иметь широкий отклик у масс, кроме того, все это очень опасно", - заявил Варданян.

Он посчитал неприемлемым тот факт, что спустя три месяца после апрельской войны в зоне карабахского конфликта в Ереване произошел захват полка Патрульной службы Полиции со стороны группы "Сасна црер". "Нельзя решать важные государственные вопросы с помощью оружия, это не метод", - заключил Варданян.

Отметим, что представители группы "Сасна Црер" выступили с заявлением, в котором озвучили призыв к новой вооруженной борьбе. "Геноцидальный, колониальный режим и его приспешники являются преступниками и врагами народа, поэтому с ними нужно разговаривать с помощью оружия, путем революций. Эти методы могут быть очень жесткими. Попытки ввести в заблуждение народ, подвергающийся геноциду в колониальной стране, фальшивыми принципами гуманизма, миролюбия и законопослушания, сдерживать людей от возможности ответить насилием на насилие является пособничеством к геноциду", - говорится в заявлении группы. Напомним, что 17 июля 2016 г группа "Сасна црер" захватила здание Полка ППС, требуя отставки президента Армении Сержа Саргсяна. После освобождения ППС члены группы были арестованы, в настоящее время проходит судебный процесс по делу о захвате ППС.