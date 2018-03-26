Понедельник, 26 Марта 2018 17:37

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Ара Баблоян 25 марта в рамках работы 138-й Ассамблеи МПС встретился в Женеве с председателем Парламента Республики Болгария Цветой Караянчевой.

Как сообщает пресс-служба Парламента, говоря о давней дружбе и культурных общностях двух народов, Баблоян отметил, что есть все основания для еще большего развития армяно-болгарских отношений. Стабильное развитие дружественных связей с Болгарией и укрепление политического диалога между двумя государствами, по глубокому убеждению спикера армянского парламента, весьма важны для РА. Баблоян, констатируя уже сложившуюся в действующих в законодательных органах двух стран группах дружбы добрую традицию взаимопонимания и сотрудничества, подчеркнул роль парламентской дипломатии с точки зрения укрепления двусторонних отношений и углубления взаимодействия.

Председатель Парламента поздравил болгарского коллегу и пожелал успехов в связи с председательством Болгарии в Совете ЕС. Баблоян, в частности, отметил: "Мы разделяем девиз председательствующей Болгарии - для решения существующих проблем ЕС необходимо единение".

Говоря о подписанном в ноябре прошлого года в Брюсселе Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС, глава парламента РА отметил, что документ открывает новую страницу в отношениях Армении и Евросоюза. Баблоян выразил надежду, что Болгария в сжатые сроки ратифицирует указанное соглашение.

"Г-жа председатель, рад нашей встрече и уверен, что регулярность подобных встреч даст новый импульс как развитию межгосударственных отношений, так и укреплению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества", - отметил глава НС РА. Председатель НС Болгарии Цвета Караянчева, поблагодарив за встречу, заметила: "Заверяю, что в лице Болгарии Армения имеет доброго друга, содействующего РА в вопросах сотрудничества с ЕС".

Стороны договорились углублять парламентское сотрудничество, а также предпринять необходимые шаги к развитию взаимодействия двух стран в различных сферах.