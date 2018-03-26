Понедельник, 26 Марта 2018 17:13

АрмИнфо. Власть не "валялась" и не будет "валяться" на площади "Свободы" в Ереване. Об этом 26 марта на брифинге в Национальном Собрании Армении заявил секретарь парламентской фракции коалиционной партии АРФ "Дашнакцутюн" Агван Варданян в связи с заявлением главы фракции "Елк" Никола Пашиняна о том, что после истечения срока полномочий Сержа Саргсяна 9 апреля власть будет "выброшена" на площадь, и народу лишь останется "прийти и взять ее".

Варданян отметил, что подобные фразы уже звучали и не раз. "Если они могут, то пусть возьмут власть. Однако, хочу отметить, что и после истечения президентских полномочий Сержа Саргсяна и до выборов нового премьера каждый государственный орган и система будут выполнять свои непосредственные обязанности", - заявил депутат.

В свою очередь депутат от фракции "Елк" Геворг Горгисян (член партии "Просвещенная Армения"), касаясь борьбы оппозиции против возможного премьерства Сержа Саргсяна, заявил, что внутри представляемого им блока нет консенсуса относительно методов противостояния этому. По его словам, партия "Просвещенная Армения" в отличие от "Гражданского договора" не является сторонницей уличной борьбы и считает, что ее необходимо развернуть внутри парламента, выдвинув собственного кандидата на пост премьера. "Нашей главной целью является смена системы в целом. Ни один кандидат в премьеры от РПА будь то Серж Саркисян, или Самвел Фарманян не станут менять сложившуюся в стране ситуацию. Поэтому для нас не приемлем ни один из кандидатов от правящей партии. Мы будем бороться против республиканских кандидатов каждый своими методами", - заявил Горгисян.

В свою очередь, глава фракции правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян заявил, что РПА приемлет любые конституционные формы борьбы оппозиции с властями, при этом признавшись, что ему "больше по сердцу" парламентская борьба. По его утверждению, смену власти можно осуществить также внутри парламента, не прибегая к уличной борьбе, к примеру, выдвинув оппозиционного кандидата в премьеры. При этом он подчеркнул, что власть не приемлет вооруженную борьбу, которая будет подавлена в любом ее проявлении.

Отметим, что 9 апреля окачивается срок президентских полномочий Сержа Саргсяна. Последний на днях в своем интервью не исключил возможности своего выдвижения на пост премьера после истечения президентских полномочий с условием того, что помимо управления государством будет активно заниматься подготовкой молодых кадров. Оппозиция Армении заявила о намерении бороться против его воспроизводства, однако, несмотря на идентичность политической повестки, оппозиционные силы не могут придти к консенсусу относительно методов борьбы.