Понедельник, 26 Марта 2018 16:47

АрмИнфо. Вопросы армяно-грузинского сотрудничества обсудили сегодня вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в РА Георги Саганелидзе.

Приветствуя посла, Шармазанов подчеркнул традиционную дружбу двух братских народов, необходимость еще большего развития и расширения армяно-грузинских связей во всех возможных направлениях, активизации связей между парламентами Армении и Грузии на уровне групп дружбы и комиссий.

Вице-спикер НС обратился к проблемам региональной безопасности. В связи с карабахской проблемой он подчеркнул, что Ереван является сторонником мирного переговорного урегулирования вопроса, между тем

как этому противится Баку. Шармазанов напомнил о постоянно звучащих милитаристских и антиармянских заявлениях азербайджанского президента.

Были обсуждены также вопросы двустороннего культурного сотрудничества, развития туризма, шаги по взаимному ознакомлению с духовно-историческими ценностями.

Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в РА, поблагодарив за теплый прием, подчеркнул, что Грузия в отношениях с Арменией подчеркивает важность расширения сотрудничества во всех сферах, особенно на платформах парламентской дипломатии. Коснувшись региональных проблем, Саганелидзе подтвердил взвешенную позицию Грузии в мирном урегулировании карабахской проблемы. Он с удовлетворением констатировал существующие между двумя странами теплые, дружественные отношения, подчеркнув, что стороны должны сделать все возможное для еще большего их углубления и укрепления.