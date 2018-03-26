Понедельник, 26 Марта 2018 16:46

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян в рамках 138-й Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС) выступил по теме "Укрепление общего режима для мигрантов и беженцев: необходимость основанных на фактах эффективных политических решений".

В своей речи, Баблоян, в частности, подчеркнул, что армянскому народу хорошо известны последствия ксенофобской политики. "В начале прошлого века, спасаясь от осуществленного Османской империей геноцида, миллионы армян покинули свою родину и нашли пристанище в различных странах мира. Сегодня, вследствие создавшейся на Ближнем Востоке ситуации, более 20.000 армян вынуждены были эмигрировать из Сирии и найти убежище в Армении. Наша страна в пропорциональном соотношении населения - третья в Европе в ряду принявших сирийских беженцев. Правительством Армении предпринято множество мер для обеспечения жизни и интеграции сирийских беженцев. Это существенная цифра для имеющей столь малочисленное население такой страны, как Армения, которая в конце 20-го века приняла сотни тысяч беженцев также из Азербайджана, где армяне подверглись этническим чисткам".

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить долгосрочные решения, направленные на развитие уязвимых регионов, а также упрочение статуса мигрантов и беженцев. Хорошо продуманная и разработанная политика будет способствовать интеграции мигрантов в принимающие общества. "Армения, являясь частью цивилизованного сообщества, обязывается и впредь содействовать утверждению общечеловеческих ценностей, обеспечению в мире стабильности и безопасности",- резюмировал армянский спикер.