Понедельник, 26 Марта 2018 16:42

АрмИнфо.После апрельской войны в зоне карабахского конфликта в 2016 году Россия сделала определенные выводы в связи с поставкой оружия Азербайджану. Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Мы очень сожалеем, что Азербайджан не нашел другого применения тому оружию, которое он приобрел от России. Хочу, однако, отметить, что Россия сделала из этого определенные выводы, связанные с нарушением баланса сил, и предоставила Армении современное оружие для самообороны", - подчеркнул депутат.

Что касается того, что Азербайджан и по сей день продолжает приобретать оружие от России, Затулин отметил, что РФ просто выполняет контракты, которые были подписаны до апреля 2016 года, так как это входит в ее обязательства. При этом парламентарий заверил, что Россия впредь в таком масштабе не будет поставлять оружие Азербайджану. "Помимо всего прочего, Россия не поставляла оружие Азербайджану на тех же условиях, что и Армении", - подчеркнул депутат.

Отметим, что возглавляемая Затулиным делегация находится в Ереване для участия в совестном заседании Комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками и комиссии Национального Собрания РА по внешним вопросам. В рамках заседания армянские и российские парламентарии обсудили сотрудничество между двумя странами на международных парламентских площадках и наметили дальнейшие перспективы сотрудничества.