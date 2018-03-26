Понедельник, 26 Марта 2018 12:55

АрмИнфо. На российской базе Южного военного округа (ЮВО) в Гюмри формируется подразделение военной полиции.

До этого для поддержания порядка на российской базе в Гюмри выделялись отдельные патрули, однако в их состав входили военнослужащие без спецподготовки. Военные, которые войдут в новое подразделение, прошли обучение в центре военной полиции во Владикавказе.

<Для поддержания воинской дисциплины, безопасности дорожного движения и охраны объектов в Гюмрийском военном гарнизоне формируется подразделение военной полиции. Личный состав получит специальную экипировку и будет оснащен штатным вооружением, военной техникой и специальными средствами>, - сообщает пресс-служба ЮВО.

Также отмечается, что помимо Гюмри, к началу летнего периода обучения российской армии подразделение военной полиции будет создано и в Ереванском военном гарнизоне.