Понедельник, 26 Марта 2018 12:26

АрмИнфо. По предварительным данным, среди пострадавших в результате пожара в торговом центре в Кемерово есть армяне. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян. МИД Армении сообщит дополнительную информацию на сей счет по мере уточнения данных.

В городе Кемерово 25 марта в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" по подтвержденным данным погибло 48 человек, однако количество погибших может вырасти, еще порядка 50 человек числятся среди пострадавших, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших - по крайней мере девять детей. Еще 27 человек из находившихся в торговом центре на данный момент числятся пропавшими без вести. Трагедия в кемеровском торговом центре <Зимняя вишня> стала одним из наиболее серьезных пожаров за последние годы в России. На данный момент Следственный комитет рассматривает три версии происшествия - причиной пожара могла стать неисправность электропроводки, поджог на территории детского центра или случайное возгорание от свечей, которые были зажжены на детском празднике. Семьи погибших получат компенсацию в 1 млн рублей.