Понедельник, 26 Марта 2018 12:06

АрмИнфо.Парламентская делегация Армении, возглавляемая председателем Национального Собрания РА Ара Баблояном, принимает участие в открывшемся в Женеве 138-ом заседании Ассоциации Межпарламентского Союза (МПС).

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, в рамках заседания, которое продлится до 28 марта, спикер армянского парламента провел встречу с генеральным секретарем МПС Мартином Чунчоглу. В ходе встречи, инициированной Мартином Чунчоглу, обсуждались вопросы, касающиеся повышения эффективности структуры, предлагаемые реформы устава МПС. Ара Баблоян предложил генеральному секретарю Межпарламентского Союза обсудить возможность проведения МПС мероприятий в Армении.

Депутаты армянского парламента принимают участие в работе различных комиссий, в частности, в работе форуме женщин-парламентариев, группе депутатов по вопросам здравоохранения, комиссии по правам человека, комиссии по вопросам мира и международной безопасности.

В составе делегации НС - депутаты Самвел Никоян, Шушан Сардарян,

Лена Назарян, Шаке Авоян, Карен Авакян, а также руководитель аппарата НС, генеральный секретарь Ара Сагателян. Отметим, что в работе МПС принимают участие более 740 парламентариев из 137 стран. В опубликованном 23 марта пресс-релизе МПС особенно большое внимание уделяет предстоящей дискуссии на тему о правах мигрантов и беженцев. Подчеркивается, что за пределами своих родных стран сейчас живет около 258 млн человек - почти 3,4% населения планеты. Страны-члены ООН в 2016 году констатировали, что социально-экономические права этих людей обеспечены недостаточно. Парламентарии намерены всесторонне рассмотреть эту проблему - с этой целью будет проведен интерактивный диалог с участием генерального директора Международной организации по миграции и верховных комиссаров ООН - по делам беженцев и по правам человека. На заседании, посвященном выполнению Целей устойчивого развития, выступит генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Состоится также дискуссия с участием генерального директора Организации по запрещению химического оружия Ахмета Узюмджю.

Межпарламентский союз - старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются парламенты 178 стран.