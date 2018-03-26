Понедельник, 26 Марта 2018 11:50

АрмИнфо. 24 марта в районе 16:55 часов по местному времени на одной из боевых позиции Армии обороны НКР, расположенных в северном направлении линии соприкосновения войск, в результате падения дерева из-за сильного ветра погиб военнослужащий Армен Амаякович Арутюнян.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе АО НКР, для выяснения деталей инцидента ведется следствие. АО НКР выражает соболезнования родным и близким погибшего.